Las 1400 plantas de rosas secuestradas en un allanamiento no eran robadas

Este viernes se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Mateo Sbert al 2100. Allí se secuestraron 1480 plantas de rosas que habrían sido sustraídas a principio de mes en un vivero de la zona de La Buena Moza.

El morador del lugar indicó en el momento del allanamiento, que las plantas "las había recibido de su jefe", Guillermo Guardia, dueño del vivero La Virginia, y que no habían sido robadas de ningún vivero, según detalló su tía a La Opinión. Sin embargo, una vez finalizado el procedimiento, los efectivos secuestraron las 1480 plantas porque consideraban que se trataba de las rosas que habían robado en el vivero de Daniel Gobatto.

La Opinión se comunicó con Guardia y este detalló: "Las rosas eran de segunda calidad y se las di para que las pudiera vender porque a mí no me sirven, es una vergüenza que lo estén ensuciando de esa manera". Aseguró que se hizo presente en el momento en el que se realizaba la diligencia y declaró lo mismo ante los oficiales y añadió: "Yo ya hable con Gobatto y él también pudo confirmar que las rosas no eran suyas, porque las que a él le robaron eran de primera calidad y estas no".

Enfurecido, el vecino explicó que en caso de que sea necesario, se presentará junto a su madre, otra de las dueñas del vivero, para hacer efectiva una declaración y "que se entienda que el empleado no es ningún ladrón, sino que se gana la vida".