Lara organiza una colecta de productos navideños para familias aisladas por coronavirus

Lara Gilli escribió: “Como todos sabemos que los casos de COVID-19 están en aumento, en estas fechas quiero hacer un llamado a la solidaridad. El año pasado yo lo hice sin decir a nadie y le llevé a varias familias, pero este año hay muchas y no me da el bolsillo, sino lo haría sin ningún problema, hay familias que no la están pasando bien y creo que llevándole una caja o bolsa navideña va a ser un mimo al alma. YO ME ENCARGO PERSONALMENTE DE LLEVARLE A LAS FAMILIAS. El que se quiera sumar conmigo es bienvenido”, explicó y dejó su contacto (3329307988) y dirección: Noseda 1315. Quien quiera colaborar, puede hacerlo con pan dulce, sidra, turrones y otros productos.