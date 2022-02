Lara Iglesias y Valentina Burgueño, dos artistas sampedrinas seleccionadas para el casting de La Voz

El reconocido programa de televisión La Voz, que impulsa una competencia entre cantantes con un importante jurado, lleva adelante castings masivos a lo largo del país y la semana pasada estuvo presente en el salón Metropolitano, en la ciudad de Rosario, donde al menos dos artistas sampedrinas dijeron presente.

Publicidad

Lara Iglesias y Valentina Burgueño, dos jóvenes talentos locales que ya tienen su trayectoria en los escenarios de la zona, se presentaron en el casting del programa que emite Telefé. En ambos casos, esta fue su segunda audición para el programa.

Lara Iglesias se presentó por primera vez en La Voz en el año 2018. A pesar de no haber no haber tenido la suerte de quedar seleccionada, no bajó los brazos y este año se volvió a presentar.

“Me presenté nuevamente en Rosario. Había muchísimos cantantes, muchas horas esperando y haciendo fila. Estoy muy feliz con los resultados”, contó Lara en dialogo con La Opinión.

“Me seleccionaron, pasé a una sala de cámaras donde conté mi historia de vida y canté dos canciones. Ahora solo queda esperar los resultados, que serán recién en marzo”, agregó.

El caso de Valentina Burgueño, Válum, es similar: la cantante de 21 años se había presentado por primera vez en el año 2019 en la ciudad de Buenos Aires, en donde no la llamaron debido a que el show finalmente no tuvo lugar.

Esta vez, en Rosario, pudo ser elegida para mostrar lo suyo sobre el escenario del casting y ahora, como Lara, aguarda los resultados para saber si le tocará cantar frente al jurado durante las emisiones que el programa prevé para este año.

Ambas artistas difunden su música a través de redes sociales y plataformas como Instagram, Spotify y YouTube, en las cuales suben reconocidos covers y sus propias canciones.

La Voz Argentina 2022 comenzó sus castings en distintos puntos del país en enero pasado, pasando por Córdoba, Salta, Mendoza, Corrientes, Comodoro Rivadavia y Rosario.

Este lunes estarán en Capital Federal y está confirmada la participación en el casting del cantante sampedrino Matías Márzico, que vuelve a una nueva audición en busca de participar del programa. A fin de mes habrá otro en la ciudad de Bahía Blanca.