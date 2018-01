Ladrones a mano armada simularon ser vendedores de celulares

"Lo tenían bien estudiado, la chica los había visto antes", dijo una de las testigos del asalto a mano armada que sufrió una agencia de celulares en pleno centro de la ciudad y en plena mañana de Reyes.

Con la recaudación de la semana y un bolso repleto de aparatos y repuestos, los ladrones lograron huír en medio de la conmoción de los vecinos de otros comercios.

"Ya habían ido antes, no me gusta que hablen de gusto, porque nadie se había dado cuenta que mientras los chorros atendían el mostrador, la chica encargada estaba encerrada en el depósito con el otro ladrón", dijo Marilina, una de las testigos, a La Opinión.

Para ofrecer mayores precisiones relató que los clientes ingresaban y era el delincuente quien oficiaba de vendedor mientras en el depósito la joven de 27 años permanecía amenazada y privada de su libertad. Estiman que fueron más de quince minutos los que tardaron en percibir que algo "andaba mal, porque entró una policía local que llegó como cualquiera a comprar y empezó a ver que se ponían nerviosos".

"Los tipos no parecían para nada chorros, uno tenía una camisita a cuadros y ya había venido en la semana, pero nadie sospechó nada, se ve que no eran de acá porque entraron a cara descubierta. Lo único que dejaron fue una bolsita que decía algo "del mar", pero no recuerdo bien", completó Marilina haciendo referencia al saqueo que perpetraron y del que sólo quedó ese elemento como huella que se sumará a lo que puedan haber registrado las cámaras de seguridad tanto del local como de la zona.

Los ladrones huyeron con un bolso en el que llevaban el producto del robo y estiman que un auto puede haber estado esperando la salida del local.

Tras la denuncia y la intervención de las fuerzas policiales, el hecho fue caratulado como "Robo agravado" e interviene la Fiscalía N° 11.