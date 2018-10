Ladrón de plantas dañó el auto de una viverista y denuncian ola de robos

Viveristas se presentaron este jueves en la Comisaría local, acompañados por los referentes de la Cámara que nuclea a los productores de esa actividad y por el Foro de Seguridad, para dejar asentada su preocupación y exigir respuestas ante una verdadera ola de robos de plantas que sufren desde hace tiempo.

En las últimas semanas, los hechos se reprodujeron en todo el corredor del camino Lucio Mansilla hacia Vuelta de Obligado. Incluso a uno de los viveros damnificados entraron cinco noches seguidas. "Rompieron todos los invernáculos; menos anoche, que entraron por la puerta", señaló una de las productoras.

El robo es de plantas, sobre todo de plantines de cítrico, pero también de palmeras, entre otras. Todo les viene bien a los delincuentes. La pregunta que muchos se hacen es "¿adónde van a parar las cosas que roban?". Los productores tienen algunas hipótesis y también sospechas, porque aseguran que saben quiénes son los que les roban.

"A nosotros nos roban día de por medio, en el camino Lucio Mansilla" , dijo un viverista y contó el hecho que sufrieron este jueves. "Fue a la una de la tarde, que no había nadie en el vivero. Mi señora va a buscar algo en la oficina y encuentra a este hombre que había roto el portón y estaba robando plantas", relató.

"Yo vengo haciendo denuncias, sabemos quién es y todo, pero bueno. El colega que se fue recién le robaron anoche, el sábado también, es contínuo", señaló. Sobre la charla en la sede policial, indicó: "El comisario dijo que lo va a tratar de ubicar, y que ya después no depende de ellos".

Roberto Gómez, presidente Foro de Seguridad, cargó contra el Comando de Prevención Rural. "Con los reclamos que hacemos recibimos una respuesta positiva de la Comisaría, no así de la Rural, y depende exclusivamente del Comando de Patrulla Rural."Lamentablemente es contínuo y constante el robo a viveros. En lo que va de la semana, la semana pasada y esta, he recibido entre 10 y 12 quejas por robos en viveros".

"Hubo allanamientos, no se encontró nada, pero es contínuo el robo de plantines y cítricos. Lo llamativo es lo siguiente: los cítricos para su comercialización es muy difícil, porque tienen una certificación especial. ¿Dónde se venden?, no son dos o tres plantas. Uno me dice: 'Me robaron 50', otro dice 'Me robaron 40'", agregó.