La vieja Terminal está abandonada y hay preocupación entre los vecinos

A poco más de dos semanas desde que la Terminal de Ómnibus de San Pedro funciona en el edificio de una empresa de capitales chinos en 11 de Septiembre y Lucio Mansilla, la antigua sede de Oliveira Cézar y Gomendio luce en peores condiciones que antes y con algunos agravantes, según relataron vecinos de la zona.

Publicidad

El Estado local todavía no pareciera haberse hecho cargo del edificio, aunque el intendente interino Ramón Salazar anunció en su Mensaje Anual que iniciaría gestiones para una Universidad pública en esa derruida construcción, donde lo único que queda es la base de la DDI, la policía de investigaciones, que ya tenía planes de mudanza al local que el Municipio alquiló el año pasado en calle Honorio Pueyrredón.

El móvil de Sin Galera recorrió la zona el sábado por la mañana, de la mano de una vecina que, en representación del barrio, se acercó para detallar la problemática a la que asisten a diario y por la que esperan algún tipo de respuesta en el corto plazo.

En la vieja Terminal hay un camión abandonado, que bien podría ser llevado por la grúa municipal a depósito, puesto que en la ciudad está prohibido el estacionamiento de camiones, que deben permanecer en las playas destinadas a tal fin.

Además hay un colectivo viejo donde duerme una persona que luego se dedica a tareas de limpieza en el edificio. Pero no es la única que pernocta allí. Por las noches suelen llegar otras personas en situación de calle.

“Durante el día hay dos y a la noche viene mucha más gente. Duermen donde está la galería, se meten debajo de la escalera y deben tener un colchón ahí”, contó la vecina y agregó: “La vez pasada estaba lleno de bolsas con ropa y cosas”.

Además, expresó preocupación por las actitiudes de estas personas. El lunes, relató, “fue tremendo: gritaban y corrían entre ellos”. Los vecinos, dijo, están preocupados porque “es fea

la situación que se vive”.

“En la plaza los chicos no pueden ir a jugar porque en la fuente hay de todo. La plaza no tiene luz, estamos llamando hace tres meses. Antes de que se fuera la Terminal esta gente que vive en situación de calle se acostaba en el arbusto o en los bancos. Una vez hasta encontramos jeringas. Es un peligro y una lastima. La plaza tiene luces led nuevas, pero no andan”, describió.