Desde La Tosquera, #142 reclama: “Quiero que publiquen estas fotos. No puede ser que tengamos que llevar a los chicos a la escuela en esta situación, todo lleno de barro. Qué le cuesta al señor intendente hacer un asfalto en La Tosquera como lo hacen en todos lados. Una tristeza inmensa, me da mucha impotencia. Es una tristeza ver cómo se caen los chicos en la calle. Mi hermana llevó las nenas 7.30, no se ve casi nada y se caen los nenes en esta bajada”.