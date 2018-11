La tarde en la que Agustín Díaz volvió a ponerse los guantes

Más de dos años después de haberse retirado, Agustín Díaz atajó el domingo para Mitre en la victoria 1 a 0 por sobre Independencia como visitante en la ida de semifinales del Clausura.

El “Flaco”, que es el entrenador de la primera, se calzó los guantes porque el plantel tiene a sus dos jugadores del puesto lesionados y lo hizo de gran manera impidiendo, sobre todo en el cierre, que el Auriazul logre el empate. Incluso, el director técnico de la segunda, Juan Ignacio Borjes, lo calificó con un "diez" post partido.

En diálogo con La Opinión, Díaz explicó porque se llegó a esa situación: “Si ayer quedábamos afuera en primera atajaba (Brian) Chebeste, pero no lo puedo arriesgar pensando en una lesión o expulsión como le pasó hoy a Valentín Escobar. Me tocó estar acá para más que nada para que no ataje Chebeste y no hacer jugar un chiquito categoría 2004. Me lo pidió Juan (Borjes) y vine.

Además, contó cóme se sintió en el arco y la relación con sus "compañeros", jugadores a las que entrena y dirige usualmente: "Hace mucho que no atajaba, estoy sin entrenar. Me sentí fuera de ritmo, tiempo y estado, no veía la hora de que termine. Yo con los chicos más allá de ser el entrenador tengo una relación especial pero distinta que saben marcar el límite. Yo acá era un jugador más, les dije que se me tenían que marcar algo que lo hagan”.

Por último, deseó que para el encuentro de vuelta que sera el próximo fin de semana "se recupere Valentín Aranda" que es uno de los guardametas que tiene el plantel. Caso contrario, el "Flaco" se deberá poner otra vez los guantes.