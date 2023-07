La secundaria 11 rechaza la instalación de aulas modulares y exige que se complete la obra que pidieron hace 13 años

“Queremos aulas. Aulas, no containers”, reclamaron desde la comunidad educativa de la escuela Secundaria 11 Eduardo Depietri, que comparte edificio con la primaria 4, luego de que las autoridades les informaran que para el ciclo lectivo 2024 les instalarán un aula modular ante las necesidades edilicias planteadas hace más de una decáda.

“Queremos que se complete la obra solicitada en 2010 y que hoy es urgente, porque importante fue siempre. Aunque los que deciden no lo entiendan”, se quejaron desde la escuela, única secundaria de San Pedro con la modalidad artes visuales.

Desde la secundaria 11, cuyo director es el profesor de Geografía y licenciado en Pedagogía Social Hernán González, recordaron que en 2010 elevaron una proyección de crecimiento en la que plantearon la necesidad de contar con tres nuevas aulas y otras dependencias.

En 2015 les aprobaron la construcción de dos salones. Al año siguiente construyeron uno y otra dependencia. “Fuimos prioridad en UEGD pero no. Ya no. O sí. Pero no. ¿No? No.”, ironizaron.

La UEGD es la Unidad Ejecutora de Gestión Distrital, donde confluyen directivos de escuelas, autoridades del Ministerio de Educación (Jefatura Distrital), consejeros escolares, sindicatos docentes y otros actores educativos, donde se definen, entre otros, las necesidades edilicias de los colegios.

“La Secundaria 11 resiste la mala prensa y hace y sigue haciendo, proyectando. Pero cuando después de 13 años de luchas seguimos mendigando espacios de calidad para nuestros pibes, nos duele el alma”, señalaron en un comunicado que difundieron en las redes sociales de la escuela.

“Es cuando entendemos que la educación y los jóvenes no son prioridad para ningún gobierno (sin distinción de partidos/alianzas)”, cuestionaron.