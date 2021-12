La reflexión de Camila, que tiene 26 años y hace 8 meses que busca trabajo

“Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Quisiera hacer un descargo: hace más de 8 meses estoy en la búsqueda de empleo. Nací, crecí y creo moriré en San Pedro, y me pone tan triste ver que la gente joven y no tan joven no encuentra una salida laboral. No hay nada si no es por acomodo y es real: teniendo título secundario y hasta terciario, no consigo trabajo. ¿Para qué tenemos una Secretaría de Empleo? ¿Qué función cumple? ¿Por qué no se invierte en fábricas? Creo no ser la única a la que le falta trabajo. Esto es angustiante y desesperante”.