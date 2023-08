La queja de Daiana

Daiana, está embarazada de tres meses y ayer recibió una citación donde se la designa como autoridad de mesa en las elecciones, que tendrán lugar el domingo. Indignada por el poco tiempo en el que se le avisó escribió a La Opinión: “Hola, buenas tardes. Me gustaría saber cómo puede ser que manden desde el Correo una carta citándome como presidente de mesa, a la cual no entiendo nada a lo que voy. Yo estando embarazada no puedo y no sé dónde acudir para avisar que no voy a ir. Es una locura que elijan por elegir. No sé cómo voy a votar y me mandan un aviso tres días antes de las elecciones”.