La Provincia tomó intervención en el reclamo por la atención en el Registro Civil

El reclamo de una mujer sobre la atención en el Registro Civil de San Pedro despertó la preocupación a nivel provincial y esta semana hubo acciones para esclarecer el hecho.

El 8 de marzo, una joven mamá con dos bebés hizo público su enojo a través de Radio Cuarentena, el programa diario de Lilí Berardi, por un trámite que tuvo que efectuar en esa dependencia y por el trato recibido al reclamar una boleta mal confeccionada.

Tras la publicación de caso, los comentarios de vecinos que vivieron situaciones similares comenzaron a multiplicarse y eso llamó la atención de las autoridades provinciales.

A través de la Subsecretaría Legislativa del Concejo Deliberante solicitaron contactar a la damnificada, que ratificó su relato ante la subsecretaria del cuerpo, Soledad Llull.

“Básicamente me dijo que iban a realizar ajustes para que esto no vuelva a suceder. sin dejar a nadie sin trabajo. algo en lo que yo hice hincapié. Igualmente, dejé en claro que no es un tema individual de un empleado, sino general, ya que quedó plasmado en los comentarios de la gente”, explicó luego la mujer consultada por La Opinión.

En tanto, también se manifestó conforme con los comentarios que comenzaron a aparecer días después, en los que la atención había mejorado notablemente. “Sirvió de algo”, agradeció y finalizó: “Por mi parte queda concluido este tema”.