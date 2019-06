La postura de la Liga Sampedrina respecto al surgimiento de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana

Hace poco más de un año surgió la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana impulsada por dirigentes de diferentes ligas que querían reunir a todas las de la Provincia de Buenos Aires en una sola asociación. Sin embargo, por inconvenientes burocráticos la misma recién fue reconocida meses atrás por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el sábado en Tandil se realizará la primera reunión en la que, según informó Ascenso del Interior, participarán autoridades de cincuenta ligas bonaerenses y de La Pampa.

El objetivo del mitin que tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) es analizar qué ligas se adhirieron a la nueva federación que preside Juan Carlos Aguinaga y organizar la Etapa Clasificatoria del Nacional de Ligas para U13, U15 y mujeres además del futsal.

La Liga Deportiva Sampedrina (LDS) no estará en el evento porque como manifestó su máxima autoridad, Hugo Cejas, sigue afiliada a Federación Norte al igual que sus pares de Baradero, Arrecifes, San Antonio de Areco y Rojas, entre otras. Es decir, la mayoría de las que conforman dicha aglomeración no se mudaron a pesar de que, tal trascendió extraoficialmente, en un futuro cercano dejará de ser avalada por el Consejo Federal y, en consiguiente, sus representantes, sean clubes o combinados, no podrán clasificar a torneos nacionales.

Aunque la LDS intenta mantenerse al margen de la disputa, más política que futbolística, su postura es permanecer en Federación Norte y si en el futuro el órgano de la AFA que preside Toviggino sólo reconoce a la Bonaerense Pampeana, mudarse porque si se queda en su actual región y compite en ella, sus representantes no podrán escalar en lo deportivo.

"La idea de una única federación surgió ante el pedido de varias ligas de unificar competencias y calendarios de las diferentes categorías y de esa manera optimizar costos de organización, transporte y alojamientos así como de también reorganizar otros aspectos entre los que podemos destacar operativos policiales y seguridad deportiva, infraestructura de estadios, capacitación de dirigentes, organización de divisiones inferiores, utilización de COMET, cumplimiento de requisitos para homologación de torneos y demás. Son puntos claves que al estar dividida la región en tres federaciones y dos Uniones Regionales hacían cada vez más difícil trabajar en conjunto en post de mejorar el futbol de la región", explicó a La Opinión el periodista especializado en el fútbol del interior Santiago Dezio.

En San Pedro todavía la cuestión no es un problema ni los clubes mostraron su preocupación sobre la situación debido a que Federación Norte cuenta con el aval del Consejo Federal. Los próximos meses serán trascendentales para conocer qué rumbo toma la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana y, también, la LDS donde si bien intentan no embarullarse en la política regional, indirectamente se verán obligados a tomar una decisión importante para el fútbol local.