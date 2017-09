La periodista sampedrina Ayelén Velázquez, de estreno en radio y cine

La conductora y locutora Ayelén Velázquez sigue dando muestras de su talento. La joven sampedrina recordada por sus ciclos radiales dedicados al rock volverá a la ciudad este miércoles 27 para presentar 39, el documental que dirigió junto a Celeste del Bianco, María Luz Coronel y Paula Schrott.

39 se compone de entrevistas que el equipo hizo a familiares y amigos de las 39 víctimas de la represión desatada durante las protestas del 19 y 20 de diciembre, que derivaron en la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. La presentación oficial fue en la sede de Directores Cinematográficos Argentinos, tras lo cual se proyectó en Londres con el apoyo de la Argentina SolidarityCampaign.

A las 20.15 en el Multiespacio Cine La Palma, Velézquez junto a María Arena y Marta Pinedo, familiares de víctimas, presentarán la primera proyección de 39 en San Pedro, ciudad donde la periodista inició su carrera tras participar del concurso Radio Voz con un micro programa al que denominó “Nos sobran los motivos”.

Especializada en música, esta semana estrenó la sección "Historia y rock" en La vuelta de Zloto, el programa de Marcelo Zlotogwiazda en Radio 10, que se emite de 17.00 a 20.00. Para hablar de "San Jauretche", de Los Piojos, su primer invitado fue nada menos que el historiador Felipe Pigna. Además, participó de la cobertura del megafestival Rock In Río 2017, que hizo vibrar a Brasil con artistas de la talla de Alicia Keys, Bon Jovi, The Who y Guns N' Roses.