La pandemia de COVID-19 suspendió hasta los casamientos: la historia de Mariano y Tatiana

La pandemia de coronavirus se metió hasta en los matrimonios. Mejor dicho, en los futuros matrimonios. Porque en medio de las medidas de restricción de las actividades sociales, al menos dos parejas tuvieron que suspender el momento de dar el sí ante Dios y el Estado: los casamientos están suspendidos en iglesias y Registro Civil hasta nuevo aviso.

Tatiana y Mariano llevan juntos cinco años. Decididos a casarse, pusieron fecha y eligieron el 21 de marzo, el mismo día que el aniversario de novios, que además coincidía con el cumpleaños número 40 de él. Se habían comprometido para un cumpleaños de ella, hace tres años. Ahora, iban a dar el paso tan esperado. Todo cerraba: el sábado 21 sería la fiesta, tras la ceremonia religiosa, luego de que el viernes 20 pasaran por el Registro Civil a dejar asentado el matrimonio ante el Estado. Pero no pudieron y siguen legalmente solteros, a la espera de una nueva fecha.

“Decidimos casarnos hace seis meses. Daba justo la fecha de mi cumpleaños, el aniversario. Daba todo. El 21 de marzo cerrábamos todo”, dijo Mariano. Todavía no había cuarentena total, pero la ceremonia legal en el Registro Civil iba a tener restricciones, por eso decidieron aplazarla. “Nos llamaron y nos avisaron que se podía hacer de a cuatro nada más, no podía entrar ni la fotógrafa. Así que decidimos no hacerlo”.

La decisión fue difícil, porque una semana antes de que les avisaran habían contratado todo: salón, sonido, iluminación y hasta una sorpresa emotiva que él tenía preparada para ella.

“Teníamos planeada una fiesta bastante linda y teníamos todo. El viernes anterior fui a buscar mi traje y a ella le habían terminado el vestido, así que estábamos re ilusionados los dos. Hasta ahí no pasaba nada. Pero bueno, nos llamaron el miércoles 18 de la iglesia, del Civil, que pasaba esto, así que no pudimos hacerlo. Nos quedamos con las ganas”, contó Mariano, que ahora junto a Tatiana trata de cuidar la figura para “no engordar” y que les entre la ropa, según comentó entre risas: “Ahora nos pusimos a dieta. Encima yo me compré un traje medio entalladito”.

“Ya no va a ser lo mismo por el tema de la fecha, pero posiblemente lo hagamos para muy más adelante. Total ya tenemos todo pago. Vamos a ver qué nos dice la gente del sonido. Estamos así. Esa es nuestra historia triste. Yo cumplía mis 40. En el salón iba a haber decoración de mis 40 y del casamiento”, finalizó Mariano.