La oposición local cuestionó la ausencia de medidas económicas en el mensaje anual de Salazar

La oposición en el Concejo Deliberante cuestionó el discurso del intendente interino Ramón Salazar durante el mensaje anual a la comunidad que hizo este domingo en el marco de la apertura del período ordinario de sesiones por carecer de proyección para el año en curso y no contener anuncios sobre medidas para afrontar la crisis económica que atraviesa la Municipalidad.

Las críticas de la oposición local, del bloque Frente de Todos, al discurso de Salazar fueron similares a las que más tarde recibió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por parte de los legisladores de Juntos por el Cambio respecto de la falta de "plan económico".

"Esperábamos un poquito de gestión a futuro y escuchamos sólo un repaso de las obras que se hicieron a lo largo de estos años", señaló la concejala Soledad Llull ante la consulta de La Opinión tras el acto del domingo en el Salón Dorado.

Llull consideró que hubo "un mensaje contradictorio cuando menciona la crisis que nos ha sumergido el gobierno naional anterior" y dijo que esperaba "escuchar proyectos para este año, pero solo hubo un repaso de obras que ya conocíamos"

"También hub oalguna cuestión controversial sobre el aumento de tasas, del 39 por ciento, la menor de la región en este momento, pero en el acumulativo sabemos que San Pedro ha sufrido tremendamente el aumento y que los sampedrinos no están pudiendo pagar esas tasas", señaló la edila del Frente de Todos.

Por su parte, el presidente del bloque opositor, Martín Baraybar, consideró que Ramón Salazar dijo "muchas palabras sin decir nada" y señaló: "Lo más importante de un mensaje anual es un breve repaso del año anterior y un pormenorizado detalle de qué vamos a hacer este 2020, eso debería ser el discurso, cuál es el futuro que nos va a proponer".

"Ya no tiene sentido este tipo de repaso tan extenso, sin decirnos cómo llegamos a esta situación económica que estamos viviendo en San Pedro, más allá del contexto nacional, la municipalidad está viviendo una situación económica muy delicada, que no es nueva pero que no han podido corregir en estos cuatro años", analizó el concejal.

"Esperábamos que nos dijeran cómo íbamos a salir de esta situación de crisis ue san pedro tiene y no han poddo decir nada al respecto", cuestionó y destacó que todos los anuncios que hizo el intendente interino están relaciandos con gestiones ante Nación y Provincia.

"Está perfecto que el intendente plantee gestiones ante el gobierno nacional y provincial, es parte de sus tareas, pero también es parte decirnos cómo va a salir adelante Sn Pedro por sus propios medios y de eso no han dicho nada", sostuvo.

"La crisis nacional en la que nos sumergió Macri repercute en San Pedro, claramente, pese a que el intendente durante cuatro años trató de desviarlo, hemos llegado a esta situación de crisis por la mala gestión de cuatro años de Macri y Vidal, pero San Pedro tampoco ha hecho mucho para mejorar la situación", cuestionó Baraybar.