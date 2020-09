La oposición contra Cuñer por la playa en Obligado: "Le mintió al pueblo de San Pedro"

El proyecto de playa pública en Vuelta de Obligado, que el Gobierno tiene en marcha y para el que las obras continúan a pesar de las infracciones del organismo ambiental bonaerense, volvió al Concejo Delibernate este jueves, donde los ediles, por unanimidad, aprobaron un nuevo pedido de informes relacionado con el tema.

La oposición ya había presentado un proyecto de comunicación que también, como el de ahora, fue acompañado por el oficialismo. En esa oportunidad, pedían conocer de qué se trataban las obras que se veían en la costa del paraje histórico. Ahora, la consulta es por las leyes ambientales que deben ser respetadas para el desarrollo de la iniciativa.

Juntos por el Cambio votó a favor del pedido de informes del Frente de Todos, pero esta vez nadie tomó la palabra del lado del bloque que responde al Gobierno. El único que habló fue el presidente de la bancada opositora, Martín Baraybar, que cargó contra Marcela Cuñer, a quien acusó de "mentirle al pueblo".

La alocución de Baraybar se centró en la conferencia de prensa del 26 de agosto pasado en la que el Ejecutivo presentó oficialmente el proyecto. Ese día, Cuñer respondió a una pregunta de La Opinión sobre la necesidad de estudio de impacto ambiental para el desarrollo de la obra y dijo que habían consultado al OPDS, autoridad de aplicación de la legislación ambiental en la provincia.

Tres días más tarde, el sábado 29, inspectores de ese organismo recorrieron con funcionarios locales la zona de obras y labraron una infracción contra la Municipalidad por no informar las obras al OPDS y dejaron asentado que para su concreción es necesario que obtengan la declaración de impacto ambiental, una exigencia habitual para "dragados y obras costeras" y "obras o actividades en áreas de interés ambiental".

La oposición consideró "importante y necesaria" la obra de la playa pública en Vuelta de Obligado, pero llamó la atención por la situación generada a raíz de la falta de presentación del estudio de impacto ambiental obligatorio. "No era necesario esto", dijeron.

"Debería ser una buen idea, una buena noticia. Tener una playa pública en San Pedro es una buena idea, una cuestión reclamada y que nuestro espacio político siempre ha visto con buenos ojos", aseguró Baraybar en su alocución.

El concejal recordó el primer pedido de informes y señaló: "No contestaron pero sí hubo una conferencia de prensa, donde explicaron a la comunidad qué era lo que se iba a hacer en el lugar. En esa conferencia de prensa le preguntan a la funcionaria, a la directora de Turismo, si se había hecho estudio de impacto ambiental y dice que había tenido comunicación con el OPDS, que había consultado y que desde el OPDS le decían que no era necesario".

"Esto fue el día 26 y llamó la atención que el 29 el OPDS labró un acta de infracción a la Municipalidad de San Pedro por, entre otras cosas, no haber solicitado las autorizaciones necesarias al organismo y por no haber consultado si hacía falta estudio de impacto ambiental. En la propia acta la directora de Turismo dice que no hizo la consulta", agregó.

"El 26, en la conferencia de prensa dice 'sí, hicimos la consulta' pero en el acta la propia directora, cuando los funcionarios le preguntan si solicitaron los permisos pertinentes, les dice que no", se quejó Baraybar y disparó: "Esperemos que puedan dar respuestas de por qué la funcionaria en una conferencia de prensa le mintió al pueblo de San Pedro".

"Lamentablemente una buena idea, necesaria para el desarrollo del turismo en San Pedro, termina enpañada por malos manejos, mentiras, violaciones a las ordenanzas, ahora a la espera de que se realice este estudio, que era necesario, lo dice el propio organismo", analizó el edil.

"No entendemos qué está pasando, por qué nos mienten en la cara, por qué le mienten a la sociedad en la cara, sin ningún sentido, porque se pueden hacer las cosas bien. Es una buena medida tener una playa pública, revalorizar Vuelta de Obligado, es buenísimo, pero la verdad no dejan de sorprendernos", sostuvo.

"Esperemos que contesten y den las explicaciones públicas necesarias. Es necesario, es una obra importante en la que se está gastando mucho dinero y mucho esfuerzo, una obra necesaria e importante que están empañando con una metida de pata detrás de otra por no reconocer que se hizo algo, parar la pelota, hacer las consultas y después volver a trabajar", finalizó.