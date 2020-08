La niña que juega al fútbol en Mitre y le hizo un dibujo a Silvana Brambilla, entrenadora de Paraná recuperada de coronavirus

Silvana Brambilla es concejal suplente de Juntos por el Cambio, presidenta de la Juventud Radical, entrenadora del fútbol femenino de Paraná y una de las 218 personas que se contagió coronavirus en San Pedro y se recuperó.

La profesora sospecha que contrajo el virus trabajando en Sadiv porque uno de los focos más importantes está en esa institución y a través de la red social Instagram Fútbol Femenino PFC transmitió un mensaje en el que contó que, además de haberse recuperado, recibió un inesperado regalo de una niña de 5 años que juega en las inferiores de Mitre, clásico rival del Albirrojo.

Inés es vecina de Silvana y suele verla cuando sale de su casa. Sin embargo, durante varios días no notó movimiento, se sorprendió y le preguntó a su mamá, Soledad, donde estaba la entrenadora. Sin saber que tenía que estar aislada porque se infectó con COVID-19, su madre la comunicó vía WhatsApp con Brambilla y ella le prometió que le iba a llevar un dibujo.

"Ella es jugadora de Mitre y escuchar su audio preguntándome cómo estaba, como me había 'puesto' al coronavirus, me devolvió la sonrisa que por momentos uno pierde. Escucharla con apenas 5 años preocupándose por mi, que además soy la profe de otro club, fue una sensación hermosa y gratificante", admitió la joven profesora. Y agregó: "Su madre le explicó que la rivalidad de los clubes solo queda adentro de una cancha, y que, fuera de ella todos nos tenemos que ayudar".

Luego de pensar qué trazar sobre una hoja porque "Silvana es de otro club", Inés incluyó en su obra una mujer, una pelota y los escudos de ambos clubes y se lo dejó por la ventana a su homenajeada que aseguró que "la autora del mejor cuadro" que tiene su casa "se llama Inés".

Silvana recalcó que no quiso "dejar pasar por alto" el "gesto" de la niña porque "muestra la inocencia que tienen los chicos": "No quería dejar pasar por alto este gesto porque muestra la inocencia que tienen los chicos. Esa inocencia, amor y desinterés que tienen y por ahí nosotros cuando crecen los vamos 'contagiando' un poquito. Esto les sirve a ellos, la familia y todo el mundo para tener un pensamiento diferente y también un fútbol femenino diferente a futuro. Son gestos lindos que muchas veces pasan por alto y te motivan a seguir cuando uno está en plena pandemia".

Por último, en la charla que mantuvo con La Opinión, la referente radical explicó cómo transcurrió el coronavirus a pesar de que recalcó que en su trabajo se toman todas las precauciones teniendo en cuenta que comparten espacio con personas de riesgo: "Siempre estamos con barbijo, máscaras y tomamos todos los recaudos pero me contagié, es muy difícil saber en qué momento exacto me contagié. El primer día no podía sentirle el gusto al almuerzo, no tenía olfato y también tenía dolor de cabeza que dos días parecía que se me partía. Fui a los consultorios amarillos, me hisoparon y aislaron y cuando me dieron el resultado al quinto día que fue positivo. Avisé a quienes correspondía y solo se aislaron a dos compañeras de trabajo que después dieron negativo. Al tercer día de los síntomas ya estaba ejercitando, tuve dos días que la pasé mal".

Desde el jueves Silvana Brambilla retomó su tarea en el Hogar Sadiv y está con los residentes que también se contagiaron ya que, por haber tenido el virus, no puede volver a contraerlo. Más allá de eso, debe tomar los recaudos establecidos por protocolo para asistir a los chicos teniendo en cuenta que, por la cuarentena, están "sedentarios", no tienen mucha actividad y el tiempo que pueden ejercitarse es vital para ellos.