La necesidad de viveristas en cuarentena: Piden que les permitan comercializar sus productos para no perderlos

Argentina no empezó el 2020 en una posición económica de privilegio y la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus agudizó la crisis, sobre todo en los sectores que desde el 20 de marzo están inactivos porque no son excepción en el DNU que confeccionó el gobierno nacional de Alberto Fernández.

Uno de los sectores golpeador por la situación y que en los últimos días alzó la voz es el de los viveristas quienes, representados por el presidente de la Cámara del Noreste de Buenos Aires, Sergio Taurizano, pidieron a nivel local y nacional que se les permita comercializar sus productos los cuáles muchos significarán una pérdida importante si se les pasa la temporada. La Opinión recorrió el comercio que Taurizano tiene sobre la ruta 1001 y explicó que en San Pedro hay alrededor de 140 viveros en los que se desempeñan mil trabajadores directos aproximadamente.

"La temporada de viveros es de abril hasta septiembre porque tenemos todo lo que es arrancadas de plantas y se vende todo lo que es planta de campo que se cargan y llevan los proveedores para vender en agosto. Sin un jazmín no se saca ahora, viene el frío y ya no se saca y para el año que viene esa planta se nos pasa de tamaño, no podemos seguir manteniéndola y hay que tirarla. Así con muchas plantas, como lo que es para hacer molde. Estamos en la temporada para plantar y tenemos todo frenado", explicó el trabajador que dejó en claro que aunque no pueden vender siguen trabajando en el negocio porque las plantas necesitan un control diario.

Además, admitió que todavía es muy pronto para hablar de pérdidad económicas y materiales porque "esto recién arranca": "Todavía no hay un balance, hay que esperar que pase el tiempo y de ahí vamos a hacer una estimación de que pérdidas económicas hubo. Tampoco todavía hemos tenido pérdidas materiales porque recién está arrancando la temporada y para esto tedríamos que esperar dos meses y evaluar que pérdidas hubo y qué ventas se pudo realizar. Estamos tratando de destrabar esto para que los empleados no queden en la calle. Si no podemos comercializar es imposible tener al personal. Hace un mes que estamos sin comercilaizar nada y eso es muy complicado".

En relación a ello, dejó en claro que la necesidad de todos los viveros sampedrinos es la misma como la de otros rubros que también "necesitan volver a abrir y trabajar". Y agregó: "Esta pandemia nos perjudica a todos en general. Si no tomamos alguna medida se va complicando".

Junto a él estuvo el Subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Alfredo Camilletti, quien adelantó que, aunque todavía esperan una oficialización a nivel nacional, es probable que desde el 20 de abril los viveristas puedan volver a comercilizar sus productos con las medidas de seguridad que se exigen para evitar la propagación del COVID-19, normas que Taurizano aseguró que van a cumplir a rajatablas: "Para traslado de la producción del cultivo hacia otro debe cumplir con muchas normas porque con todos los controles que hay, si no tenemos todo afinado no podemos transportar la mercadería. Son las mismas normas que hay para todos en general. Se va a poder comercializar porque va a entrar como algo precedero y esperemos que a partir del lunes empezemos de a poco para ir moviendo la rueda, porque no sabemos hasta cuando va a durar esto".

Por último, Camilletti admitió que el contexto es complicado para todos los rubros y que el más perjudicado es el turismo que desde hace un mes está frenado totalmente, perdió Semana Santa y se desconoce cuándo se podrá empezar a mover de a poco. También, explicó que desde el cargo que ocupa está a disposición de todos los emprendedores que necesiten asistencia o asesoramiento en la difícil coyuntura que atraviesa el país.