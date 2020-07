La Municipalidad rearmó su listado de voluntarios para convocarlos a colaborar de ser necesario

La Municipalidad de San Pedro llevó adelante un reempadronamiento de voluntarios que se inscribieron para colaborar en el marco de la pandemia de coronavirus con el objetivo de conocer quienes continúan a disposición para futuras tareas.

A través de un mensaje de WhatsApp, el equipo que coordinan el concejal Iván Paz y el subsecretario de Desarrollo Económico, Alfredo Camilletti, consultó a los colaboradores si siguen disponibles en caso de que en "las próximas semanas" los necesitan para "armado de bolsones de mercaderías, colaborar en los retenes de los accesos a la ciudad o hacer mandados a personas que no pueden salir de sus domicilios".

"Se hizo una limpieza del listado original y se les pregunto si seguían estando disponibles. Se elaboró un nuevo listado con los que respondieron que si", explicó Iván Paz a La Opinión. Además, dejó en claro que por el momento no se citó a ninguno a colaborar: "Se hizo eso para tener preparado pero no se los convocó para nuevas tareas por el momento. Se desde alguna secretaría surge alguna tarea, se convoca".

Cuando comenzó la cuarentena, el municipio lanzó una convocatoria para que ciudadanos colaboren en diferentes acciones que se deben hacer durante la pandemia y para la que se necesita una cantidad de personal de la que no dispone porque hay empleados considerados factor de riesgo ante el COVID-19 que están en sus casas y otros que no concurren a su puesto laboral porque su área está inactiva y no es indispensable en la emergencia sanitaria.

Donde más sobresalió la tarea de los colaboradores ad-honorem fueron en las jornadas donde miles de sampedrinos hicieron colas en los bancos cuando abrieron sus puertas por primera vez desde que inició el aislamiento. Además, también prestaron su desinteresado servicio en controles en los accesos a San Pedro y localidades, tareas que podrán repetir si la Municipalidad los convoca nuevamente.