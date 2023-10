La mujer a la que se le cayó el portón del CEC 801 encima todavía no obtuvo respuestas sobre el seguro

A más de dos semanas desde que se le cayó encima un portón en el Centro Educativo 801, Yanina Sabattini aguarda novedades porque hasta ahora nadie se hace cargo de su situación.

Publicidad

El accidente ocurrió el 29 de septiembre pasado cuando fue a anotar a su nene y al salir abrió el portón hacia el lado contrario del que correspondía y se le vino encima.

No puede mover el brazo, tiene un huevo en la cabeza, un golpe fuerte en el hombro y usa una bota ortopédica por las lesiones que sufrió en el pie y tiene que ir al traumatólogo y al kinesiológo, donde le cobran las consultas, además de pagar los medicamentos.

“Se comunicaron de Consejo Escolar pero me dijeron que guarde todo por las dudas y que lo único que me iban a dar, pero que no era seguro, eran 12 mil pesos. Nada. No es ni la mitad de lo que gasté”, dijo Sabbatini a La Opinión este martes.

“Estoy esperando alguna respuesta más, pero no sé”, agregó la joven, que desde que sufrió el accicdente necesita asistencia para casi todos sus quehaceres personales. “No me puedo bañar ni peinarme sola”, señaló.

Cuando ocurrió el accidente, en el CEC 801 labraron un acta y Yanina hizo lo propio en el Consejo Escolar, porque las autoridades del establecimiento le dijeron que el seguro no cubre a terceros sino a docentes, auxiliares, alumnos e integrantes de la cooperadora.

En el Consejo Escolar le informaron lo mismo. Consultaron documentación y, como “es la primera vez que pasa una cosa así”, elevaron consulta formal a la Dirección General de Cultura y Educación en La Plata para que les confirmen cómo proceder.