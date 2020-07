La mamá que le pegó a una enfermera del Hospital y tuvo un altercado con el director explicó por qué reaccionó de esa manera

Naiara Durán, la joven de 22 años que hoy al mediodía fue al Hospital con su hijo de un año y medio y golpeó a una enfermera del sector de Pediatría porque no lo quisieron atender debido a que no tenía turno y luego mantuvo un altercado con el director, Javier Sualdea; se comunicó con La Opinión y relató su versión de lo ocurrido y los motivos que la llevaron a atacar al personal.

"Tengo mi hijo que nació en La Plata con gastrosquisis y está tomando una leche especial. Yo viajaba todo los meses a La Plata y con este tema del coronavirus no puedo viajar más, no me dieron mas permiso en el Hospital para llevarlo a La Plata", explicó al principio de su relato.

En la continuidad, detalló: "Me dieron una leche en el Hospital que al nene lo descompensó, tenía mucha caca y vómitos. En la Guardia me dijeron que ahí solo atienden urgencias y que lo tengo que llevar al pediatra. Hablé con la secretaria del director que me dijo que vaya hoy jueves a la pediatría Garnelo que es la de mi nene. Fui hoy a sacar el turno como me dijeron y me dijeron que no podían ver al nene porque solo atendían a cuatro chicos. Voy a hablar con la secretaria y no me dejaron hablar. Me trataron de muy mala manera y yo quería que solo lo vea a pediatra para que le recetara la leche que el puede tomar".

Además, sobre las agresiones, señaló: "Le informé que la secretaria me dijo que vaya hoy, pero me dijeron que no lo iban a atender. La enfermera me dijo que tenía manos para defenderse pero yo no le dije que no le iba a pegar. Tuve una discusión con el director, Sualdea, en el cual hablamos de tan mala manera en el que yo lo escupí y el me quiso pegar. Me puse muy nerviosa y se tuvo que meter seguridad porque me tiró un manotazo".

Sobre la problemática de su bebé, reiteró que en La Plata le dan una "leche especial" que en el nosocomio local se la pueden conseguir pero "no lo hicieron" y le facilitaron otra que "descompuso" al niño. Incluso, recalcó que la "semana pasada" estuvo "internado cinco días". "El nene anoche vomitó mucho, se me estaba deshidratando porque necesita esa leche especial. Llevé a mi nene y no me lo quisieron ver, no me dieron ninguna solución. Le estoy dando otra leche que consigo pero que también le hace mal. Ellos pueden consguir la leche y me da bronca que no hagan el esfuerzo por conseguirla", agregó y se preguntó: "¿Tengo que esperar que se muera?".

Por último, dejó en claro que luego del conflicto se retiró a su casa y que no logró la consulta con la pediatra, no le dieron la leche ni sacó turno para el próximo jueves como le explicaron que tenía que hacer. En contrapartda, las autoridades del Hospital radicaron la denuncia en la Comisaría que recayó en la Fiscalía N° 5 de Marcelo Manso.