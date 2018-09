La madre de un niño necesitaba ibuprofeno: "No tengo para comprar y en el Hospital no había"

Daniela llevó a su hijo de 7 años a la Guardia de Pediatría, al salir se comunicó con La Opinión: "Necesito ibuprofeno. En el hospital no había ni para darle ahora. Es para mi nene, que esta con dolor de oído y no tengo para comprar",dijo.

Consultada, agregó: "Nos dijeron que no tenian más ibuprofeno y farmacia está cerrada. Él está con mucho dolor, tiene problemas auditivos, lo operaron en abril y cada tanto repite otitis o dolor de oído".

La madre del niño fue atendida por una médica en la Guardia de Pediatría. "Nos dijo que tiene lastimada la membrana, que le dé sólo ibuprofeno. Le dije que no tenía, a lo que me respondió que ellos no tenían para darle ahora".

Luego le pidieron que lleve al chico "el miercoles a su otorrino". Daniela pidió que se publicara su solicitud, a la espera de que alguien pudiera colaborar con el ibuprofeno que necesita, y accedió a que se difunda su número de teléfono.

"No tengo nada para el dolor y no le dieron, nada sólo la receta del ibuprofeno", señaló este domingo en diálogo con La Opinión.

Media hora después de publicada esta nota, Daniela volvió a comunicarse con este medio para agradecer y contar que se habían contactado con ella para colaborar con lo que necesitaba.