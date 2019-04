La madre de Solcire, la beba de 22 semanas fallecida, relató en fiscalía su calvario

Todo comenzó con la difusión masiva que tuvo el pedido de Jorge Grill, padre de la bebé, en redes sociales, cuando el 24 de marzo reclamaba que su hija prematura pudiera ser trasladada a un centro con asistencia neonatológica, ya que había llegado al mundo con apenas 22 semanas de gestación durante la noche del sábado 23 en la Clínica San Pedro.

Los profesionales médicos les indicaron a Victoria y Jorge que era demasiado riesgoso su traslado y que sólo un milagro podía prolongar su vida. Finalmente pasadas las 20.00 de ese domingo 24, la beba falleció.

Victoria, mamá de Solcire, explicó a La Opinión: "Yo fui a la clínica porque me había hecho todos los controles con el doctor Gigena, que era quien me atendía. Me dijeron que él estaba en la clínica, que fuera, y cuando llegué no estaba, pero esperé".

Frente a esta situación, continuó: "Mi mamá tenía antecedentes de embarazos prematuros y por eso decidimos quedarnos", indicó para explicar que pasaron horas en la sala de espera del nosocomio hasta que llegó el médico que ordenó una ecografía y análisis ante el cuadro de contracciones y pérdidas que presentaba la paciente. "Yo me enteré ahí mismo por una ecografía donde me dijeron supuestamente que todo estaba bien, que era una nena".

De allí en más comenzó el relato de las horas que transcurrieron hasta el momento de dar a luz y ver por primera vez a su beba. "Respiraba y lloró y ahí se la llevaron", dijo para describir el modo en que también su pareja acompañó a la pediatra mientras intentaban asistir a la recién nacida.

Con pocas explicaciones y mucho dolor pasó esa noche con la convicción del fallecimiento, hasta que al día siguiente logró saber que la respiración de Solcire continuaba y vislumbraron la esperanza de un traslado que nunca se efectuó.

Este lunes 22, a casi un mes de lo sucedido, la pareja de jóvenes decidió radicar la denuncia en la Fiscalia de turno, representados por una abogada de la ciudad de Baradero, contra los médicos y la clínica "por abandono de persona y mala praxis", que fue tomada por un instructor ya que la Fiscal Viviana Ramos no se encontraba presente.

Aquella noche, el dilema ético de su superviviencia chocó contra la impotencia de la posibilidad de una derivación a una institución con especialidad en neonatología. Jorge Grill dio a conocer su historia y reveló las demoras que observó tanto en la atención previa a su mamá, como en las decisiones sobre la criatura pero más tarde decidió borrar todo lo escrito por el temor que le generaba permanecer aún en la sala de internación con Victoria, la joven de 18 años conmocionada por aquellas últimas horas que pasó dandole el pecho a la bebé que agonizó en sus brazos.

"El día de ayer a las 08:50 AM mi mujer entró a la Clínica Privada San Pedro porque tenía pérdida, la internaron y le dieron suero, pasaron horas y perdía más sangre, el Dr. Paladini tardaba en llegar, pasaron 2 horas en atenderla", dijo aquella noche el papá.

"Cuando llegó le dijo que estaba para parto, cosa que no sabíamos y entró de urgencia. Tuvo a la bebé y la metieron en incubadora, pasaban las horas y a la bebé la dieron por muerta, pero la bebé respiraba y se movía, la dejaron morir, porque al darla por muerta la sacaron de la incubadora y la dejaron afuera", había explicado.

Ahora será la justicia la encargada de investigar lo sucedido y recibir a los testigos que, por lo que se sabe, son muchos.