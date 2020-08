La Liga Sampedrina se reunió con los clubes y acordaron no volver a jugar en la temporada 2020 por el coronavirus

La Liga Deportiva Sampedrina (LDS) convocó hoy por la noche a todos los clubes de San Pedro a una reunión en el salón Pedro Barri del edificio ubicado en la intersección de Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez y, en conjunto, acordaron no volver a competir en la temporada 2020 por la pandemia de coronavirus que afecta a Argentina.

La decisión implica que el Torneo Preparación José Cejas no se reanudará luego de la primera fecha que se disputó a principios de marzo y que tampoco habrá Apertura y Clausura para Primera A y B en ninguna categoría, de primera a quinta.

La Mesa Directiva que preside Hugo Cejas invitó a los presidentes de las instituciones al encuentro y les informó que la postura de la entidad era no reiniciar los certámenes en lo que resta del año por el COVID-19. Los representantes de cada uno de los trece equipos sampedrinos (Agricultores, América, Banfield, La Esperanza, Las Palmeras, Mitre, Paraná, General San Martín, San Roque, Independencia, Defensores Unidos, Central Córdoba y La Roca) estuvieron conformes y entendieron el contexto y se decidió no volver a las canchas hasta el 2021. Del mitin no participaron dirigentes de ningún elenco de Baradero (Atlético, Alsina, Portela, Rivadavia, Sportivo y Fundición).

La semana pasada el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) autorizó a los clubes de las ligas del interior del país a entrenar desde el 7 de septiembre. Más allá de ese permiso, la LDS necesita a nivel local el aval de la Municipalidad para que los clubes puedan retomar con estricto protocolo las prácticas.

Teniendo en cuenta que la situación sanitaria no es la mejor por la gran cantidad de casos positivos de coronavirus registrados (hay 331 en total de los cuáles 84 están activos), era muy difícil que los planteles de primera retomen sus preparaciones. Incluso, hay clubes que económicamente y por su infraestructura (algunos no tienen ni cancha para entrenar) no están en condiciones de cumplir con el protocolo sanitario.

Desde que comenzó la cuarentena el 20 de marzo, la postura de Cejas fue siempre reanudar los torneos siempre y cuando el público pueda ir a los estadios porque para todas las instituciones es difícil afrontar los gastos sin ingresos. En el contexto actual, pensar en un 2020 con torneos con hinchas en las tribunas es ser muy optimista y, con los plazos cada vez más acotados, la LDS y sus entidades afiliadas decidieron ponerse a pensar en 2021.