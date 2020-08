La Liga Sampedrina no reanudará sus torneos en 2020: Qué se habló en la reunión decisiva y cuál fue la postura de los clubes

El presidente de la Mesa Directiva, Hugo Cejas, manifestó su decisión de no reanudar ningún campeonato en lo que resta del año y las trece entidades del partido de San Pedro presentes adhirieron porque no querían que sólo se pueda competir en primera y sin público en los estadios teniendo en cuenta que sin ingresos económicos no tienen cómo afrontar los gastos de localía y viajes. Además, no todos están en condiciones de aplicar el protocolo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para retomar los entrenamientos cuando la Secretaría de Salud lo disponga.