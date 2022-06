La Liga Sampedrina cumple 90 años: sus 20 presidentes y el emblema Pascual Vitale

La Liga Deportiva Sampedrina (LDS) celebra este sábado 4 de junio su nonagésimo aniversario desde su fundación el mismo día de 1932. Desde entonces, contó con 21 presidentes al mando y uno de ellos fue Pascual Vitale, el nombre más emblemático ligado a la institución por lo que hizo y el legado que dejó. En 2008 se alejó de la dirigencia de la entidad, pero aclaró en una entrevista que concedió a La Opinión: “La Liga va a ser siempre mi segunda casa“

Los clubes que participaron de la reunión que creó la LDS son Agricultores, Las Palmeras, Mitre, Paraná, Atlético San Pedro, Sol de Mayo, La Esperanza y Central Córdoba de Pueblo Doyle, los cuáles la mayoría continúan afiliados y en actividad. De ellos, el de Río Tala se quedó el primer título en juego. El “más campeón” es la I, que cosechó 25 estrellas, la última en el Clausura para Primera A 2019.

“Yo no era una persona del fútbol y no tengo la pasión del hombre de fútbol” Pascual Vitale

La llegada de Vitale fue más de tres décadas después del surgimiento de la LDS. Empezó en el Tribunal de Penas, como representante de 12 de Octubre, y en 1969 fue elegido presidente. “Resulta que había un ordenanza en el banco donde yo trabajaba y fue él quien me insistía, me dijo que yo tenía que ingresar a la Liga, que necesitaban alguien que supiera de legales y de papeles. Yo no sabía de qué se trataba, porque no era una persona del fútbol”, rememoró en la nota que dio cuando se alejó definitivamente.

“Apenas ingresé -continuó- había que tratar un tema y yo tomé una postura que creía era la mejor. Fuimos a votación y perdí. Entendí que debía dar un paso al costado. Pero la cosa no quedó ahí, porque al año siguiente me volvieron a ver y les dije que no. Pero resulta que a pesar de mi negativa igual me nombraron. Me convencieron y fui a una asamblea revocatoria y ahí no me quedé callado. Les dije todas las cosas que yo entendía que estaban mal, que eran muchas por otra parte. Yo era un muchacho de 30 años, no sabía nada, pero todo lo que dije tuvo un eco importante, y produjo una conmoción. Es más, renunciaron todos, entre ellos el presidente. Entonces me vinieron a ver los dos clubes más grandes de esa época, con dos dirigentes que eran pesos pesados, como Jorge Suárez de Paraná y el Dr. Frisch de Mitre. Así llegué a la Liga, ellos me convencieron”.

Pascual Vitale, el presidente más emblemático de la Liga Sampedrina. Foto: La Opinión.

En 2016, en el acto por el 86° aniversario, Pascual Vitale fue nombrado Presidente Honorario. En los 36 años que presidió la institución deportiva más importante de San Pedro -fueron dos períodos porque entre 1990 y 1996 se ligó a la política- fue artífice de destacados proyectos e inversiones que se pudieron concretar cuando el fútbol de la ciudad vivía uno de sus mejores momentos desde su creación.

“Creo que el mayor secreto es que yo no tengo la pasión del hombre de fútbol. Es lo que me ayudó enormemente, pues miro las cosas en forma desapasionada. Por eso, para mí, el trabajo del dirigente es de lunes a viernes. Los sábados y domingos los que trabajan son los clubes. La Liga está para producir el fútbol y justamente produce todo entre semana para que el fin de semana jueguen los clubes”, rememoró por entonces.

La LDS tuvo otros 20 presidentes, ninguno por tantos períodos como Vitale. El primero fue Matías Ruiz. Le siguieron Julio Oulé, José Spuguardo, Enrique Nieto de Torres en dos procesos, Pedro Speroni, Roberto Gorostuzu, Guillermo O’Connors, Emilio Johansen, Antonio Veiga, Felipe Constanti, Carlos Piatti, Andrés Molina, Eberto Zapata, José Benito López dos veces, Laurentino Tettamanti, Dante Génova, Néstor Chaves, Carlos García y Hugo Cejas. Andrés Sánchez comandó la entidad siendo vicepresidente, tras la renuncia de Hugo Cejas, mientras que actualmente está al mando Fernando Essers, quien asumió en marzo de este año.

Los tres últimos presidentes de la Liga Sampedrina (LDS) y sus cuadros dispuestos sobre una de las paredes del salón Pedro Barri.

Actualmente, la LDS cuenta con 15 clubes afiliados de los cuáles 14 (América, Agricultores, Banfield, La Esperanza, Las Palmeras, Paraná, Mitre, San Roque, Defensores Unidos, La Roca, Pescadores, Central Córdoba, General San Martín e Independencia) participan en sus torneos desarrollados a través de la Unión Regional de Ligas (URL) con Baradero. No compite Náutico.

Hoy por la noche se realizará en el salón de sesiones Pedro Barri, que homenajea al histórico secretario administrativo, un acto en el que se descubrirán placas conmemorativas de la fecha. Luego, la celebración se trasladará al hotel Howard Jhonson Marinas donde habrá una cena de camaradería.