La Liga Infantil reanuda su actividad con amistosos y público en las canchas

La Liga Infantil (LDI) llevó a cabo el viernes por la noche una reunión con delegados de los clubes de San Pedro afiliados y definió el regreso de la actividad luego de un año por la pandemia de coronavirus.

La reanudación es desde este fin de semana con amistosos que se extenderán por los próximos dos, el del 20 y 27 de marzo. Hoy, por ejemplo, Los Andes recibió a Pescadores con el objetivo de probar el protocolo sanitario que contempla un máximo de dos acompañantes por jugador. Si las normas se aplican y funcionan, el Apertura arrancará en abril.

Las personas que concurren a ver un partido deben utilizar tapaboca y, una vez concluido el cotejo, retirarse del predio para darle lugar a que ingresen jugadores e “hinchas” de la siguiente categoría teniendo en cuenta que por cada serie habrá un máximo de nueve duelos (2008 -tendrá un certamen más para que los chicos puedan despedirse de la LDI en competencia-, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 masculinas; y U9 y U12 femeninas).

Además, los chicos deben acudir a la cancha vestidos con la ropa del juego porque los vestuarios no estarán habilitados mientras que para el servicio de cantina se “aconseja la venta ambulante” para “evitar aglomeraciones” y el “traslado de público”.

“Por ahora son estas jornadas de amistosos, a modo de prueba. Si todo resulta bien, tenemos que esperar el ok para oficializar el torneo”, explicó el presidente de la Liga Infantil, Eduardo Oilher, a La Opinión respecto de la posibilidad de comenzar, después de los amistosos, con el primer campeonato de la temporada 2021.

Teniendo en cuenta que cada plantel puede tener un máximo de doce jugadores en su planilla, en la tribuna el cupo máximo es de 48. En la gran mayoría de las canchas de San Pedro hay capacidad suficiente para que esas personas puedan ubicarse con distanciamiento.

Hasta el momento, no está confirmada para participación de los clubes de Baradero (Sportivo, Atlético, Impacto, Fundición, Rivadavia, Costa Azul y Alsina) dado que, si bien la Comisión Directiva de la LDI se comunicó por diferentes vías con el Gobierno de Esteban Sanzio para que analicen el protocolo remitido y lo aprueben o no, no hubo respuesta.

Sí están en condiciones de disputar amistosos y, en caso de que iniciara hoy, jugar en el certamen Villa Igoillo, General San Martín, Pescadores, Agricultores, Paraná, Independencia, El Tanque, Mitre, Defensores Unidos, América, Independiente, Castro F.C., El Porvenir, Central Córdoba, San Roque y Los Andes.