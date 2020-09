La joven trans que recibió una golpiza tras participar de dos reuniones sociales contó como la atacaron y aseguró que nadie la ayudó

El sábado a la madrugada Katherine Martínez, una joven trans de 25 años, fue golpeada brutalmente por dos mujeres y otra trans en el barrio Villa Igoillo y sufrió considerables lesiones en su rostro por los que la asistieron en el Hospital Emilio Ruffa antes de radicar la denuncia correspondiente en la Comisaría.

Katy, como es conocida, dialogó con Lilí Berardi en #RadioCuarentena y relató cómo se suscitaron los hechos que tuvieron como punto de partida dos eventos sociales, un cumpleaños de 15 y una reunión, los cuales están prohibidos en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus: "Estaba primero en una fiesta de 15 donde había un ambiente tranquilo y a mi amiga Naiara no le gustaba porque eran chetos como ella dice. Fuimos temprano, a las 22.00 o 23.00 de la noche del viernes, la gente no respeta la cuarentena ni nada. Había quince personas más o menos".

Y siguió: "Esta chica me llevó al lugar donde ocurre lo que pasó alrededor de las 6.30. Fui sin saber quién iba a estar en ese lugar ni de quien era la casa. Empezaron a tomar bebidas con pastillas, en general ya son agresivas pero cuando toman sustancias se ponen más agresivas y quieren pelear. Una es una chica trans, la otra es amiga de ella y después está la que me lleva a ese lugar y estaba conmigo en el cumple de 15. Ellas son menores que yo".

Sobre cómo se desencadenó el ataque, Ketherine detalló: "Empezaron a decirme cosas de la nada y una de las chicas fue la primera que me agredió dentro de la casa. Pedí que me llamen un remis y nadie me hizo caso. Me voy caminando y cuando llegué a la esquina siento un golpe desde atrás que me tiró al piso y ya no me pude levantar. El hombre que filmó estaba a media cuadra y no hizo nada, no llamó a la Policía ni nada. Yo le voy a pedir ayuda y el me sacó y me dice que vaya para mi casa, me tiró con agua para que me vaya. Me dijo que me fuera para mi casa y después también las chicas me siguieron golpeando hasta que apreció uno que estaba en la fiesta y les dijo que paren, sino no sé cómo terminaba. Vecinos habrán escuchado pero es como que nadie se mete".

Sin asistencia, la joven trans se fue a su casa caminando con su cuerpo visiblemente lastimado, señaló: "Como pude llegue a mi casa. Había mucha gente en la calle a esa hora y me veían que estaba llena de sangre y que no podía caminar bien. Fui a casa, como no sabía más del dolor me tiré a la cama hasta que llegó mi mamá al mediodía y vino una ambulancia a casa porque no me podía levantar. Después hicimos la denuncia en la Comisaría. Tengo toda la cara hinchada, no fracturas ni nada. Tengo una prótesis en el fémur y estoy en cama y no puedo levantarme".

Sobre por qué la agredieron, Katy explicó que la otra chica trans a la que identificó como "Soraya" no la "quiere" y "las otras le ayudaban" a que la golpeen. Incluso, detalló los antecedentes del conflicto: "Esta chica empezó a robarme en mi casa y no la permití más. Venía a mi casa y todo. En otra fiesta que fui estaba ella, se pone agresiva cuando toma y me sacó un cuchillo. Esa vez no pasó nada. No la vi nunca más hasta que la encontré en esta fiesta y le pidió ayuda a sus amigas para que me peguen".

Por último, la víctima admitió que le habían advertido que no se junte con la persona que la agredió y era su amiga pero que "no creyó". También, pidió que la denuncia avance para que se esclarezca lo ocurrido y que no ocurra con otras personas: "Espero que se haga justicia porque son violentas con todo el mundo. Mucha gente les tiene miedo y las conocen".