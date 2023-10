La humilde opinión de Sandra

“Lili, en relación con el coso ese que está en el paseo, yo en realidad antes de haber puesto esas cabinas para cargar teléfonos o lo que sea, me hubiera preocupado en hacer dos sectores más con baño porque tenemos un paseo público maravilloso pero un baño deplorable, el cuál cuando hacen eventos no alcanza para nada y el cuál sigue estando en malas condiciones. Yo me hubiera preocupado en hacer más baño y ubicar algunas de estas personas que están dando vueltas en la parte municipal, los pondría a cuidar los baños las 24 horas del día, y así tendríamos un baño digno para todo aquel turista, ya que somos ciudad turística, y para los mismos sampedrinos, ya que si estás en la parte del balneario cerca de el campo o safari tenés que caminar más o menos tres días para poder llegar al baño, es vergonzoso, ojo es mi humilde opinión.”