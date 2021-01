La historia de Susana, la dueña de la casa donde balearon a un joven de 25 años

El violento incidente que terminó con un joven gravemente herido y peleando por su vida en una sala del Hospital local oculta detrás una historia de disputas y reproches que superaron todos los límites y a la vez ilustra cómo se vive y qué es lo que se hace con las viviendas que supieron pertenecer a diversos planes sociales.

Publicidad

Susana, la dueña de la casa en cuestión, se encargó de relatar qué fue lo que sucedió y cómo se fueron dando los hechos para terminar con un hombre herido de bala y dos personas imputadas por la gravedad de lo acontecido.

En su relato, la mujer, no solo señala cómo se fueron desencadenando los hechos sino también qué es lo que hizo con la vivienda que recibió a través de un plan de unidades habitacionales pagadas por el estado.

“Desde el 2019 alquilo mi casa” comenzó relatando Susana en Radio Cuarentena. “Me hago un contrato así nomás pero ellos me pagaron tres meses y se hicieron dueños de mi casa”, dijo en relación a la pareja a la que acusa por los conflictos.

“Hace un año y pico, nunca más me pagaron la casa. A mi hija cuando andaba en el barrio le pegaron, la lastimaron, tengo denuncias de ellos que me amenazan”.

“Ayer con todo este quilombo, ellos dicen que la compraron pero nunca la compraron. Como me decían que eran buenas personas yo les alquilé pero se hicieron dueños del barrio, son Héctor García y Rocío Fernández. La casa está ubicada en Manuel Iglesias 1665 en el barrio 150 viviendas”.

La casa que Susana quiere recuperar en el Barrio de las 150 viviendas.

“A mí me la dieron cuando se me cayó la casa hace veinte años atrás, yo vivía en el puerto y para no dejarla sola, la alquilé con un papel así nomás de alquiler, ellos se hicieron dueños de una casa que no es de ellos” indicó cuando La Opinión le preguntó los motivos por los cuales no hizo uso de su vivienda.

“Mi tía vive al fondo de mi casa, Mónica Sánchez, les pasé las cloacas a mi prima. Nunca se taparon, pero ellos tienen problemas con todos, con los vecinos”, manifestó Susana a la hora de sintetizar por qué motivo se produjo el conflicto que terminó con disparos de arma de fuego.

“Ayer me enteré, porque me avisan ya que no voy al barrio, que Héctor García cortó a mi tío Pancho Sánchez. Y después por acá en casa, le pega un tiro al marido de mi prima. En el mismo terreno al fondo vive mi prima”, señaló la mujer al confirmar que todo lo sucedido obedece a que unos decidieron cortarle las cloacas al otro.

Yo les dije: “No vayan a cortarle las cloacas porque es de mi prima, que yo les di para que no compraran más caños, pero fue y le tiró con una escopeta”, señaló la mujer. “Hace rato tienen problemas con ellos, siempre lo mismo. Pegan puñaladas, tiran tiros, y nadie hace nada, tengo todas las denuncias”.

“Yo lo que quiero, porque yo tengo abogado y voy a la Comisaría a que me hagan el desalojo”, afirmó y luego remitió el contacto del letrado que la patrocina para lograr el desalojo.

“Igual la policía no hace nada, mi abogado tampoco, todavía estamos esperando el desalojo que el juez autorice. Yo lo que quiero es que ellos salgan de mi casa porque ya se terminó el contrato”.

“Mi marido no tiene más plata para alquilar y nos tenemos que ir para allá. Para colmo no me quisieron poner un abogado gratis, tuve que pagarlo yo”.

“Yo sé que Héctor García, el que le pegó el tiro a mi sobrino va a salir y se va a armar más quilombo. Yo lo que quiero es que lo saquen. Ellos se hacen los mandones de mi casa, del barrio. Quiero una solución, no queremos ir a sacarlos porque están armados”, advirtió la mujer en su reclamo público.