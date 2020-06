La historia de superación de Pepe González: Tras perder un ojo en un accidente, jugó un mundial de futsal con Argentina y se destacó en la LDS

Franco González es uno de los cuatro hermanos que compartieron equipo y cancha en Huincaló, Central Córdoba de Santa Lucía y Paraná junto a Federico, Facundo y Fabio. Su forma de jugar no vislumbra discapacidad alguna sino que, por el contrario, se destacó en los clubes a los que representó en la Liga Sampedrina (LDS), con sus familiares o sin ellos a su lado.

Su vida cambió por completo cuando tenía 20 años. El joven, que iba a jugar esa temporada en Mitre y antes lo hizo en Villa Igoillo y Pescadores en el infantil, Paraná en inferiores y La Esperanza y San Roque en primera; sufrió un accidente de tránsito en la ciudad que recordó a La Opinión: "Fue un domingo al mediodía, estaba estudiando porque tenía que rendir al otro día para el profesorado de educación física. Llevaba mi hermana y a una amiga, iba por Bartolomé Mitre en un Renault 9 y cuando llegué a la esquina de la plaza Constitución las siguientes tres cuadras las hice dormido. Me dormí o desvanecí, no sé qué me pasó, y me desperté en el impacto contra un poste de luz en el cruce con San Lorenzo. Impactó el auto, se cayó el vidrio de la luz, rebotó y me entró en el ojo izquierdo".

Por esos días, el hecho conmocionó a la sociedad de San Pedro que estuvo pendiente de su evolución. Primero fue asistido en el Hospital Emilio Ruffa y, después, en el Santa Lucía de Capital Federal que es especialista en oftalmología. "Mi familia lo sufrió mucho más, yo no me di cuenta que es los que realmente causaba la 'pérdida' que no fue pérdida si no que gané mucho más", aseguró quien nunca bajó los brazos y salió adelante a pesar de las dificultades.

Por su condición de disminuido visual, Silvio Velo le propuso sumarse a la Selección Argentina de fútbol baja visión, conocida como Los Halcones, y lo llevó al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Capital Federal donde enseguida quedó en el plantel y fue convocado para el Mundial 2008 que se realizó en el polideportivo León Najnudel de ese predio entre el 16 y 22 de noviembre. Con él como figura y goleador, la Albiceleste logró el cuarto puesto tras perder el último partido por penales ante Inglaterra. Previamente, la Albiceleste fue eliminada en semifinales por Ucrania que se coronó campeón al imponerse a Bielorrusia en la definición.

"El Mundial se jugó con distintos equipos de disminuidos visuales. Hay tres categorías: B1, B2 y B3 que era yo. Están Los Murciélagos que son los ciegos y después los disminuidos visuales", contextualizó González quien en ese momento tenía 25 años. También, explicó: "Yo podía jugar obviamente porque me faltaba un ojo y en el otro tenía miopía. Todos mis compañeros veían como yo, o menos. Vinieron selecciones del todo el mundo, las más importantes de futsal".

En pos de cumplir un sueño, "Pepe", como es conocido en el ambiente del fútbol y su vida cotidiana, dejó el equipo de primera de La Esperanza y, cuando fue confirmado entre los diez deportistas, hasta su trabajo. Fue tan buena la experiencia de Los Halcones que después del Mundial el conjunto fue invitado a participar de campeonatos contra equipos convencionales y ganó partidos, siempre con el sampedrino como figura acompañado de Nicolás Villalba con quien formó una dupla letal.

Actualmente, el profesor de educación física está a cargo de la preparación de Defensores Unidos, club en el que atraviesa su segunda etapa. Entre medio, trabajó en La Esperanza, selecciones juveniles de la LDS (fue parte de la que en 2019 ganó la Etapa Regional y avanzó a la Final en Santiago del Estero) y Las Palmeras donde, incluso, fue el entrenador en la Copa Ciudad de Baradero.

Por último, González contó que en los últimos días recibió un llamado del entrenador de Los Halcones quien le comentó que se está rearmando el plantel porque se confirmó que en 2023 habrá un Mundial en Birmingham, Inglaterra. Aunque todavía Argentina no confirmó su participación y dependerá de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (Fadec), el sampedrino tiene la ilusión de, 15 años después, ir por la revancha en un Mundial.