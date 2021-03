La historia de la réplica que más se parece al Chevrolet del Pato Morresi, construida por un fanático de Cañuelas

Alejandro Villalva es uno de los tantos fanáticos que Osvaldo Morresi, el piloto sampedrino de quien el 27 de marzo se cumplieron 27 años de su fallecimiento al accidentarse durante una carrera de Turismo de Carretera (TC), tiene en Argentina producto del legado que dejó en el automovilismo a pesar de que se fue muy joven, a sus 41 años, con una trayectoria que extender.

Publicidad

“Carna”, como lo apodan, es de Cañuelas y acostumbraba a concurrir a encuentros con un Chevrolet 1400 Súper Sport. Cuando en marzo de 2020 el Gobierno nacional decretó la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, él se dedicó, como parte de un equipo, a construir una réplica del Chevrolet que el “Pato” conducía aquel mediodía de 1994 cuando impactó contra un talud de tierra en el circuito semipermanente de La Plata y murió en el acto con su acompañante, Jorge Marceca, cuyo deceso se confirmó días después.

Se trata del vehículo que está exhibido en el museo de Morresi en la ciudad y el cual es el original restaurado. Quienes han visto el Chevrolet armado por Villalva, aseguran que es la réplica que más se parece. Incluso, contó que la hija de Osvaldo, Paula, le manifestó lo mismo al observarla.

“Llevó un año hacer este auto, la verdad que me sorprendió como quedó y todavía le falta mucho. Es todo un auto reciclado, tiene una leva nada mas. El casco lo encontramos colgado en un galpón y se fue armando todo. Le conseguimos todas las piezas para armarlo muy similar al del Pato”, relató Alejandro a La Opinión a su vez que aclaró que “no es para correr a alta velocidad”.

Este domingo estaba previsto un homenaje al deportista sampedrino en el monolito que está ubicado en la zona donde se accidentó, en Camino Costa Sud en Lisandro Olmos, en la capital de la Provincia de Buenos Aires. Incluso, “Carna”, cuyo “sueño” es poder viajar desde Cañuelas a La Plata en el Chevrolet, contó que días atrás probó el vehículo en la ruta 3 y tuvo una gran repercusión: “La gente se enloquecía, se sacaba fotos”.

En su charla con La Opinión, Alejandro Villalba contó cómo surgió su fanatismo por Morresi y la iniciativa de hacer una réplica de su rodado insignia: “Soy hincha de Chevrolet. Cuando era chico era fan del aAto, me gustaba el piloto y tenía un fanatismo por él. A mí me gusta ir a los encuentros con mi Chevrolet 1400 Súper Sport y se me ocurrió la idea de hacer una replica del auto del Pato y llevarla a los encuentros para que la gente la pueda disfrutar y sacarse fotos”.

Junto a él trabajaron el chapista Carlos Sabino, el mecánico Oscar Baldo, el herrero Federico Pérez y el artista “Tati” Carrizo quien pintó el casco de blanco y, por encima, los sponsors que tenía. “Se armó un un equipo que me dio una mano importante. Esto se hace en equipo sino es imposible. Se laburó mucho, hace un años desde que arrancó la pandemia estuvimos metidos en el taller, se nos pasaron las horas y las noches, mucho tiempo”, recalcó.

Por último, contó que pidió autorización a Paula Morresi para llevar adelante su proyecto y, cuando recibió “el ok”, arrancó. “Este es un auto que va a ser fuera de lucro, no es para ganar plata ni nada. La idea es llevarlo a los encuentros y que la gente se saque fotos, para mí sería un orgulloso. Espero algún día poder llevarlo a San Pedro para que lo vea la gente de ahí”.