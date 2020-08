La historia de Felicitas, una beba prematura cuya vida salvó un traslado: "Queremos ayudar para que haya Neonatología en el Hospital"

"Hace nueve meses llegaba a mi vida una hermosa niña. Tuve la suerte de caer en buenas manos y gracias a Dios todo salió bien. Felicitas Duarte es una beba prematura extrema que nació con 29 semanas de gestación, muy chiquita, con 1,200 kg. Una guerrera de la vida", comienza relatando Marianela Duarte, una mamá sampedrina que quiso dar a conocer su lucha en una carta para que, "quien corresponda", tome cartas en el asunto.

"El 5 de noviembre del 2019 fui al hospital de San Pedro con un dolor muy fuerte en mi estómago, me hacen los controles necesarios. Mis laboratorios no salieron nada bien, me comunican que tengo Síndrome de Hellp y que mi bebé tenía que nacer sí o sí, que no podíamos esperar, mi vida corría riesgo. Lo triste de esta noticia era que el hospital no tiene sala de UNI neonatología. Si no salía un traslado lo antes posible, Felicitas corría riesgo de vida", contó en un posteo que hizo en redes sociales.

Marianela y Felicitas fueron lo suficientemente fuertes como para aguardar el traslado y, aunque el tiempo previo a recibir el alta fue muy largo para ambas, la historia pudo ser diferente: "Hoy lo puedo contar gracias a Dios y a todos los médicos que me atendieron después de unos duros largos meses recibiamos el alta. Felicitas está conmigo, muy sana y muy feliz. Pero, ¿cuántas mamás no tuvieron la suerte de tener un traslado como yo?¿Cuántas mamás no tienen una obra social? ¿Cuántos bebés fallecieron por no tener UNI en San Pedro?", se preguntó.

Marianela y Felicitas Duarte en San Pedro.

La joven pasó varios meses lejos de sus seres queridos, acompañando a su pequeña en su recuperación, hasta que por fin recibieron el alta y pudieron volver San Pedro, donde las esperaban familiares que las acompañaron incondicionalmente durante todo el proceso, que no fue nada fácil.

Tras enfrentar una gran lucha, Marianala pidió que se la escuche: "Mi objetivo de contar lo que que viví es que podamos ayudar al Hospital, a la Municipalidad y que sea posible que se pueda tener una sala de Neonatología. Sé que no debe ser fácil, pero tampoco imposible", explicó y aseguró a La Opinión que para ella poder expresar este pedido es sumamente importante.