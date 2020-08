La filial de Boca Juniors en San Pedro y el deseo de armar su escuela de fútbol para participar en la Liga Infantil

Desde que a principios de 2020 la Filial de Boca Juniors en San Pedro normalizó su situación jurídica y conformó su nueva Comisión Directiva con Pablo Vigne a la cabeza, realizó diversas actividades, muchas de ellas solidarias. Incluso, antes alquiló un local sobre avenida 3 de Febrero al 1800 que es la sede de las reuniones y, también, para seguir los partidos de fútbol del Xeneize.

Aunque actualmente no hay actividad deportiva alguna, desde hace varias semanas la Comisión Directiva trabaja para concretar su deseo: armar su escuelita de fútbol y participar en la Liga Infantil (LDI). El club de Capital Federal tiene en varias ciudades de Argentina y países del exterior como India, Japón y Brasil proyectos similares oficiales, es decir, avalados por la institución, con el fin de que niños, mujeres y varones, tengan la posibilidad de vestir su camiseta en todo el planeta.

"El proyecto a futuro es crear la escuela de fútbol y fútbol infantil. Es un proyecto en el cual estamos trabajando, firmamos un comodato con El Rincón de los Gauchos, dónde estaba el fútbol infantil de Racing en su momento, y la idea y proyecto es ese", explicó Vigne a La Opinión. Además, dejó en claro que por el momento lo "único confirmado" es el predio donde tendrán su sede porque firmaron "un comodato". Incluso, la Comisión Directiva de la peña realizó mejoras en el lugar.

La filial Diego Armando Maradona es reconocida por Boca Juniors y, en consiguiente, utiliza su nombre para cualquier actividad que lleva adelante en el partido. Como entidad conformada bajo personería jurídica, puede afiliarse a la LDI para competir en caso de que concrete su plan. "La idea es entrar en 2021 pero todo depende porque lleva muchos gastos. Queremos acondicionar todo de la mejor manera para brindar lo mejor posible", sostuvo Vigne.

Por último, ante la consulta de La Opinión, el presidente de la LDI, Eduardo Oilher, explicó que conocen el proyecto pero que todavía no ingresó un pedido formal: "Hablamos con ellos, nos comentaron cuáles eran las intenciones y está bueno. Estamos al tanto de que están reacomodando la cancha donde jugaba Racing que es el Rincón de los Gauchos pero oficialmente no hay nada. No pidieron afiliación más que el contacto en el que nos comentaron la idea".