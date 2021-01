La escuela Agraria y la difícil misión de recuperarse del robo

Por tercera vez desde que funciona en Río Tala, la Escuela Agraria Nº 1 fue saqueada por uno o varios malvivientes que ingresaron al establecimiento y se llevaron las herramientas más valiosas que tenían los alumnos.

El faltante de ese material era indispensable para el desarrollo de las clases de campo y el funcionamiento de otros insumos que quedaron pero necesitan ser reactivados.

La Directora del establecimiento, Laura Harsch, habló en Radio Cuarentena y manifestó cómo está la situación a dos semanas del robo y cómo se las arreglaran para reponerse del duro golpe que otra vez le dio la inseguridad.

“Todavía estamos haciendo las estimaciones de las cosas que nos robaron y viendo de qué manera reponerlas”, comentó. “Tuve una reunión con el Presidente del Consejo Escolar, Marcelo Paganuchi, el lunes, ellos ya se comunicaron con el municipio para ver qué hacer”.

“La propuesta de parte de la escuela no es solo la reposición de las herramientas si no todas las demás cosas que hacen falta para que esto no vuelva a pasar”, destacó. “Tenemos que darle punto final a esto y son varias las cosas que se pueden hacer, hoy ya están reparando las últimas rejas”.

“Son cositas que por ahí se vienen arrastrando de la escuela anteriores. Se construyó el nuevo edificio pero por ahí las rejas nunca estuvieron puestas como tenían que estar”, aseguró.

“Es todo muy complejo, porque si vos pones un casero tiene que estar como empleado de la Asociación Cooperadora, y no tenemos los medios económicos para poder solventar un casero todos los días”.

“Hace mucho tiempo atrás, había un casero o alguien que se ocupaba pero ese cargo se perdió y por ahí hay cosas, que, entre estas cuestiones, viene uno, cambian las gestiones, uno saca, el otro pone, el otro no ve, y así pasa todo”.

“Hay muchas cuestiones por resolver, desde un escritorio no se ve ni se conoce cómo funcionan las diferentes escuelas, se bajan líneas en general para todos pero no todos encajamos en el mismo sistema”, argumento.

El robo fue uno de los más importantes que sufrió la escuela de todos los que le ha tocado padecer desde su creación, hasta el momento se contabilizó el faltante de dinero en efectivo, conejos, llaves térmicas, cajas con luces led, alargues eléctricos, llaves tubos, máquina termofusiva, fierros de todo tipo y rejas, carretillas y palas de punta pintadas de amarillo, atornilladores eléctricos, amoladoras, discos de amoladora, taladros de diferentes marcas y colores, mechas, cintas métricas de metal, aceites lubricantes, tenazas, pinzas pico de loro, destornilladores y el sistema de alarma completo que fue dañado por los malvivientes.

La policía allanó un domicilio donde podían estar las cosas pero los resultados no fueron los esperados y a medidas que pasan los días se sabe que será mucho más difícil poder dar con todo.