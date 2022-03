La emoción de Fernando, el abuelo sampedrino que cumplió el sueño de ver jugar a Lionel Messi en la Selección Argentina

-¿Mañana juega Argentina?

-Si.

-¿A qué hora?

-No sé, sé que juega pero no sé a qué hora.

-Bueno, preparate que te vas con mi papá a ver a Argentina…

Así, a través de una videollamada, Matías sorprendió a su abuelo Fernando Panciroli quien nunca imaginó que su nieto, desde Estados Unidos donde se encuentra temporalmente, le iba a dar semejante noticia. Es que su sueño era ver jugar a Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina y lo cumplió en el, quizás, último partido del mejor futbolista del mundo con el elenco nacional en el país. El viernes por la noche el hombre de 75 años presenció en La Bombonera el triunfo 3 a 0 sobre Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con goles de Nicolás González, Ángel Di María y el propio Messi.

Su primera reacción ante la sorpresa de su nieto y su hijo Damián fue emocionarse, no lo podía creer. “Estoy llorón, ahora”, bromeó el abuelo que un día después se vistió con la camiseta de Argentina, jeans y una gorra verde y se fue a Capital Federal a cumplir su sueño. “Fue algo muy emotivo, es una historia que tenía pendiente, yo soy fanático de Messi y para sacar entrada era siempre imposible. Todo esto se lo debo a mi nieto Matías y mi hijo Damián, que no se como hicieron y consiguieron la entrada”, expresó a La Opinión.

Fernando viajó con su hijo Damián: “Salimos a las 14.00, entramos cuando abrieron a las 17.20, estuvimos dos horas sentados y después al haber más gente tuvimos que estar parados. Estuve en la tribuna donde se hicieron los tres goles. Cantaban ‘el que no salta un inglés’ y tenía tanta tensión que no podía cantar. Estoy muy emocionado, pasé un día buenísimo. Me encantó, tantos años y las veces que intentamos a ver si podíamos ir a verlo y se dio”.

“Fue algo muy emotivo, es una historia que tenía pendiente” Fernando Panciroli

Sobre el partido de Messi opinó que “en el primer tiempo no pudo moverse mucho” porque los venezolanos lo “apretaban”, pero que cuando ingresó Di María “cambió todo”. “Cuando Messi corría no lo podía alcanzar y pudo hacer el gol por suerte. Hay mucha gente que no los quería a él y a Di María pero ahí está la respuesta. Es algo emocional, estaba ahí a 30-40 metros y verlos jugar era impresionante”, agregó.

Con 75 años, también vivió la época de esplendor de Diego Armando Maradona, sobre quien se definió como “un enloquecido”. Sin embargo, puso por encima a Messi: “Es mas familiero, más humilde. Podía haber sido muy rencoroso porque un tiempo acá no lo querían, pero ahí en la tribuna había un montón de gente de todas las edades y estaban todos enloquecidos con él”.

Fernando Panciroli es hincha de Independiente y hacía más de medio siglo que no iba a La Bombonera: “Fui a ver un Boca-Independiente. En esa época yo había terminado el Servicio militar obligatorio en Argentina y estaba trabajando en Buenos Aires. Fue un año que trabajé ahí y después me vine a San Pedro a seguir con la tradición familiar en la panadería”.

Su nieto Matías cursa el último año de la carrera de educación física y se encuentra en Norteamérica, donde viajó para especializarse en preparación física con el sampedrino Matías Erbin quien está radicado en Los Ángeles. Desde allí, le dio la sorpresa a su abuelo y habló con La Opinión: “El sueño de él siempre fue ver jugar en vivo a Messi. Siempre estuve atento a poder conseguir entradas pero nunca podía y ya no estaba muy esperanzado por verlo. Yo ahora estoy de viaje por lo que se me ocurrió decirle mi papá que busque entradas, pero no consiguió en el momento y un conocido le ofreció dos a lo que obvio dijo que si. Cuando me contó mi papá, le hice una videollamada y le dije. Casi se muere jaja”.

El joven, exjugador de vóley de Náutico, compartió la filmación en su cuenta de la red social Twitter y la historia se viralizó rápidamente con miles de “me gusta” y comentarios de usuarios de Argentina y otros países del mundo que le manifestaron sus felicitaciones por hacer que su abuelo cumpla un sueño que casi había soltado.