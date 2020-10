La directora de la primaria del Normal deberá explicar por qué tiraron mercadería que era para los chicos

La difusión de un video registrados por la consejera escolar Mónica Romagnano, en el que se ve mercadería que fue arrojada a la basura detrás de la escuela Normal y que pertenece a los módulos alimentarios para los alumnos, el Consejo Escolar inició formalmente una investigación para evaluar el caso.

Romagnano fue citada por sus pares para dejar asentado formalmente lo que vio y, de la misma manera, el Consejo Escolar convocó a una auxiliar de la escuela primaria 46, que funciona en el edificio del Normal, a quien ella señaló como la persona que le confirmó que en efecto era mercadería destinada a los alumnos.

"Tuvimos una reunión con una auxiliar del establecimiento, por eso a partir de la reunión que tuvimos ahora va a haber actuaciones, informaron desde el Consejo Escolar. La semana que viene deberá presentarse a declarar la directora de la escuela primaria del Normal, Marita Maroli.

"Vamos a labrar un acta, a citar a la directora, ella se va a expedir respecto de por qué no pudieron entregar esos cinco módulos, porque si lo solicitan es porque hay una necesidad y deben ser entregados. La normativa dice que si el alumno no lo va a buscar, lo tiene que recibir en la casa", explicó el presidente del Consejo Escolar, Marcelo Paganuchi.

Los consejeros saben que en algunos establecimientos quedan bolsas sin distribuir porque las familias no las retiran. En los casos en los que no se los lleve a su domicilio o no los requieran, deben ser devueltas y de ninguna manera podrían ser arrojados a la basura.

"Hay gente que realmente necesita el módulo y para eso está, y hay gente que no lo necesita e igual va buscarlo. Mientras eso no se blanquee, esto va a seguir pasando", consideró Gustavo Liloff, a quien le llamó la atención la situación.

"En una escuela como la 46 encontramos cinco módulos de los que sólo estaban las papas, pero dónde estaban las naranjas, dónde estaban los alimentos secos", cuestionó Liloff.

"La auxiliar nos dice que quedó en la escuela, pero por qué queda en la escuela si realmente hacía falta. En función de eso estamos actuando", analizó el consejero y agregó: "Mónica vino, tomamos contacto con la auxiliar y vamos a tomar contacto con la directora".

"La auxiliar nos dijo que sacó lo que estaba en mal estado, pero la responsabilidad del establecimiento es del director. Vamos a hablar con los directivos y vamos a ver si hay algo en los más de 11 mil módulos", sostuvo Liloff

"El video lo hice para que todo el mundo lo viera. La deuncia, para que se sigan los pasos correspondientes a seguir", dijo Mónica Romagnano y aseguró: "Obvio que estoy enojada, muy enojada".