La Dirección de Tránsito tendrá estadísticas propias de accidentes

La Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad que lleva adelante de forma interina Luis Caramún implementó un protocolo de registro de los accidentes de tránsito para sumarse a los datos que recaba el Hospital cada vez que la ambulancia del 107 debe intervenir para trasladar lesionados a la guardia, situación que no siempre ocurre.

En el área entienden que hay dificultades para concientizar y que las colisiones, sobre todo entre autos y motos, no cesan a pesar de los operativos de control que se desarrollan diariamente. "Quizás también estamos fallando con el diagnóstico, por eso esta semana decidimos haer un mapa accidentológico, con una estadística propia, porque hasta el momento veníamos trabajando con la de la Guardia. Cada incidente será registrado para tener un diagnóstico más preciso para intervenir donde sea necesario", sostuvo Caramún.

En Tránsito hay preocupación por el consumo de alcohol y drogas y la deserción escolar porque consideran que son situaciones que se reflejan a la hora de conducir un vehículo. Las capacitaciones y charlas en colegios y empresas no llegan a todos y quiénes no son parte de ellas no aceptan controles ni infracciones.

Por último, el actual jefe de la cartera por la licencia médica de Ángel Burgos (fue intervenido quirúrjicamente tras ser atropellado por un motociclista que quiso evadir un control), detalló: "El plan es conocer cuántos accidentes hay en cada zona. El mapa accidentológico permitirá saber hora, lugar, edades, tipo de vehículo para fortalecer los controles donde sea necesario".