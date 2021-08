La despedida del colegio Nuestra Señora del Socorro para Serena Muñoz, alumna del último año

El martes por la mañana, al retornar a las actividades luego de una jornada de duelo, el Instituto Nuestra Señora del Socorro despidió a la alumna Serena Muñoz, que cursaba su último año de la secundaria, fallecida en el trágico accidente en la bajada de Náutico el domingo.

En formación en el patio, las burbujas de los cursos presentes ese martes izaron la bandera a media asta en señal de duelo y rezaron en nombre de la adolescente de 17 años.

“Lo que nos convoca hoy a estar reunidos excepcionalmente todos en formación es aunar nuestras voces en oración por el fallecimiento de Serena, alumna, compañera, amiga, que transitaba el último año de nuestro nivel, y por Juan Y Alesandro que están recuperándose del accidente ocurrido el domingo”: con esas palabras dieron inicio a la actividad, que fue transmitida por Facebook para que padres y alumnos pudieran estar presentes.

Luego de que un alumno de cada curso fuera convocado para izar la bandera, hubo una lectura del evangelio y brindó unas palabras el padre Héctor Molfesa.

“Ofrecemos este espacio de oración a Dios y a la Virgen, suplicándoles que les conceda mucha fortaleza, consuelo, esperanza, a las familias de Serena, Federico, Juan, Alesandro e Ivo. Desde este lugar, en el que venimos a aprender muchas cosas, también tenemos que dejarnos educar en la fe y en la esperanza cristiana. En los momentos de gozo, alegría y sobre todo en los momentos de cruz, de dolor, de abatimiento. Como este que estamos atravesando. Pero rezar juntos nos dará fuerzas”, declaró Molfesa.

Y continuó: “Esta vida de aquí de la tierra es muy corta, comparada con la vida eterna, que no tendrá fin. Nuestra misión no es que la vida aquí sea eterna, sino que la vida en ella sea un cielo aquí en la tierra: sea ese camino que recorremos junto a nuestra familia, nuestros amigos, con esos proyectos y personas que la vida nos va poniendo en el camino. No es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá. Tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices y libres como el viento”.

Tras las palabras del cura, todos juntos rezaron una oración, y los profesores Graciela Namen y Alfredo Farré encendieron velas a los pies de la imagen de Nuestra Señora del Socorro en un altar dispuesto para la ocasión.

Quinto y sexto año tuvieron, además, un momento para recordar a la querida compañera. Su mamá, que siguió la transmisión, dejó un mensaje de agradecimiento: “Gracias a todos por acompañarnos tanto y rezamos para que se recuperen pronto esos chicos”.