La desazón de Damián Muñóz tras no poder pelear contra Yamil Peralta: “Una lástima, estaba buena la oportunidad”

Damián Muñóz tenía frente a sí la pelea más importante de su corta carrera como boxeador profesional ante Yamil Peralta pero no se pudo subir al ring el jueves por la noche en el Microestadio Municipal de Hurlingham porque horas antes presentó síntomas de coronavirus.

“Levanté fiebre durante el día y cuando me vio el médico del evento me dijo que tenía los dos pulmones con mocos y fiebre. No me dejaron pelear”, dijo a La Opinión el joven que el viernes por la tarde seguían con “dolor de cabeza” y fue hisopado con resultado positivo.

El miércoles Muñóz y su rival dieron el pesaje para la categoría crucero en la Federación Argentina de Boxeo (FAB). El combate de semifondo (el principal lo protagonizaron Marcelo Cóceres y Nelson Rosalez) de la velada estaba pactado a seis rounds y ambos llegaban invictos, aunque el púgil de Del Viso con los títulos argentino y sudamericano de la división.

Además, tiene una vasta trayectoria en el amateurismo: fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011; representó a Argentina en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y Río 2016; y fue tercero en el Mundial 2013.

El sampedrino no ocultó su desazón por la situación: “Una lastima porque estaba buena la oportunidad y necesitaba la plata”. Como todos los deportistas en el contexto de pandemia de Covid-19, está expuesto a estas situaciones infortuitas aun cuando se adoptan protocolos y se tienen recaudos.

Por último, fue optimista en que el combate se reprograme: “Seguro se hace otra vez”. Su última presentación fue en marzo en la cancha de fútbol infantil de Paraná donde noqueó en el primer round a Alexis Ortíz y dejó una gran imagen.