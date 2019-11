La defensa de Silvina Sampol pidió su sobreseimiento y demora la fecha del juicio oral

El juicio oral y público previsto contra Silvina Sampol por “narcodocente” había sido suspendido porque la fecha original coincidía con la del juicio por jurados que condenó a su expareja, Ulises Fernández, por el homicidio de Ariel Lido Gomila y por comercialización de estupefacientes, carátula con la que la exconsejera escolar se sentaría al banquillo ante el Tribunal y que ahora, una vez más, fue puesta en duda por su abogado, Hugo Lima (h).

Antes de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 anuncie nueva fecha para el debate, Lima hizo un nuevo planteo que demorará el día del juicio: volvió a pedir que se recaratule el caso como “encubrimiento agravado”, en lugar de “venta de drogas”, como sostiene Manso, lo que implicaría que Sampol no vaya a la cárcel, puesto que se trata de una calificación penal que permitiría, en caso de una condena, que sea de ejecución condicional.

Lima sostiene que su defendida debe ser sobreseída porque, según sostuvo ahora ante el TOC, Ulises Fernández se responsabilizó de todos los hechos que se le imputaban a ambos en relación a las drogas que encontraron en la casa que ambos compartían cuando la policía llegó por un allanamiento relacionado con el crimen de Gomila.

Ese 6 de febrero de 2016, con Ulises Fernández prófugo, Silvina Sampol, que había asumido como consejera escolar electa en la lista del intendente Cecilio Salazar hacía dos meses, fue detenida e imputada por comercialización de estupedacientes. En su casa de Balcarce 1275 la policía secuestró una cantidad de cocaína y marihuana suficiente como para acusar a ambos de vender drogas.

Mientras que el fiscal Marcelo Manso entiende que Sampol tenía idéntica responsabilidad que su pareja, Lima planteó que no hay méritos suficientes para que siga ligada al proceso y que sus 17 años como docente la avalan para demostrar que no dependía de otra actividad para subsistir.

Como al principio de la causa, Lima volvió a plantear que no hubo investigación previa ni existió denuncia anónima con respecto a la presunta venta de drogas; que no existieron tareas de inteligencia ni se constató la presencia de personas que a diario fueran a comprar drogas a su domicilio; que no existen fotos, filmaciones ni registros de llamadas que evidencien su vinculación con la comercialización de estupefacientes.

El planteo del abogado defensor es, en principio por el sobreseimiento. Lima sostiene que aplica el artículo 341 del Código Procesal Penal que señala que si en cualquier estado del proceso, tras la elevación a juicio, aparecen nuevas pruebas de las que “surja claramente la falta de tipo, una causal de justificación, de inculpabilidad o una causa extintiva de la acción penal, para cuya comprobación no sea necesario el debate, el Tribunal podrá dictar el sobreseimiento”.

Su base para la solicitud es que Ulises Fernández se hizo cargo de las drogas que hallaron en la casa que compartía con Sampol. Pero además, Lima planteó que a lo sumo le puede corresponder una acusación de encubrimiento que debería derivar en la absolución porque el Código Penal prevé la inimputabilidad de quien encubra a su cónyuge.

Para la Fiscalía Nº 5, el planteo no prosperará porque el Tribunal no podría adelantar un sobreseimiento “cuando hay elementos de prueba” así como tampoco “tiene la posibilidad de cambiar la calificación” con la que la acusada llegará al día del Juicio.

Además, Ulises Fernández fue condenado como coautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lo que abre la posibilidad de que haya participación de otra persona. En Fiscalía consideran que el planteo “jurídicamente no es procedente” por lo que el Tribunal podría rechazarlo in limine o darle lugar a Manso para que responda y luego resolver.

Lo que sí hace esta presentación del defensor de Sampol es demorar la fecha del juicio en la que la exconsejera escolar será juzgada tras ser acusada de “narodocente”, un debate oral y público al que llegará en libertad luego de rechazar el trámite abreviado que había propuesto su abogado, con acuerdo para una pena máxima de cuatro años.