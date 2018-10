La concejala López dijo que no estaba "enganchada de la luz" y mostró una factura, pero Coopser certificó que no tiene medidor

Mientras los concejales Iván Paz, Natalia Claverini y Verónica López estaban en Inspección, donde fueron para "colaborar" por la retención de tareas de los trabajadores, comenzarón a circular fotografías de una vivienda con presuntas conexiones clandestinas: la casa de la concejala de Cambiemos y dirigente sindical del SEDA.

Ubicada en Mateo Sbert al 2300, la vivienda de las fotografías tenía, en efecto, una conexión irregular del suministro eléctrico. La Opinión consultó a la concejala López, quien negó estar "enganchada de la luz" y hasta remitió una factura a esta redacción. Sin embargo, Coopser fue a su domicilio y constató que no tiene servicio: ni legal ni ilegal. Allí estuvo este medio.

"Es mentira. Cuando vine a vivir a este barrio, hace dos años atrás, había una conexión clandestina. Yo enseguida hice mi trámite y ahora estoy bien", dijo López. Incluso remitió una factura de Coopser a su nombre, pero que tiene domicilio de calle Bozzano. "Yo estoy en regla", aseguró.

La Opinión certificó con fuentes de Coopser que Verónica López tiene un medidor a su nombre y que tiene como domicilio de suministro una vivienda de calle Bozzano. Además, este medio supo que en la cuadra donde vive la edil de Cambiemos hay pocos medidores y muchas conexiones clandestinas.

Alrededor de las 15.00, una camioneta con empleados del sector eléctrico de Coopser estuvo en la zona de la vivienda de Verónica López. A una cuadra, desconectaron un suministro irregular. Cuando fueron a la casa de la concejala se encontraron con la sorpresa de que no había ninguna conexión: ni legal ni ilegal. Los cables que se veían en las fotos ya no estaban y en el pilar no había medidor alguno.

Coopser llegó de oficio a revisar la presunta conexión clandestina luego de que medios locales publicaran la noticia en base a las fotos que circulaban por WhatsApp desde ayer y que, según aseguró López, habrían sido tomadas por personas vinculadas al sindicalismo y la política.

La Opinión volvió a consultar a López luego de certificar con fuentes de la cooperativa que en los registros de esa entidad no había medidor alguno a nombre suyo en la calle Mateo Sbert. La concejala dijo que había "trasladado el medidor" desde la casa de calle Bozzano y que quizás no apareciera todavía en los registros de Coopser.

En la cooperativa, quienes conocen el funcionamiento de esos mecanismos dijeron que "sería imposible" que sucediera una demora de dos años en la modificación de esos registros. Más allá de eso, el personal de Coopser que estuvo en la casa de Verónica López no encontró ningún medidor.

El personal de Coopser llegó hasta la casa de la concejala de Cambiemos con un escribano, para certificar si había "fraude". Los trabajadores de la cooperativa dispusieron las escaleras y revisaron si había conexiones clandestinas.

Tras certificar que no había ningún tipo de conexión irregular, revisaron en los pilares, donde, como se presumía, de acuerdo a la información que obra en los registros de la cooperativa, tampoco había medidor. Es decir: sacaron el suministro irregular o viven sin energía eléctrica.