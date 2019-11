La Comisión Directiva de Mitre propondrá que una mujer sea su próxima presidenta: El porqué de la decisión

Mitre llevará a cabo el próximo 3 de diciembre en su sede social de calle Salta su Asamblea General Ordinaria en la que uno de los puntos del orden del día es la renovación de los puestos de su Comisión Directiva que actualmente preside Germán Codó quien en 2017 reemplazó a Gustavo Amorín luego de 14 años en siete períodos. En la lista que el "oficialismo" presentará estarán casi todos los mismos dirigentes pero algunos de ellos en diferentes funciones como la vocal Estela Luján Oliveros que será propuesta como máxima autoridad, un hecho del que no habría antecedentes en San Pedro para una mujer.

"Había que tomar la decisión de poner una persona para el próximo período porque yo les había dicho que, si bien voy a seguir en la Comisión Directiva, lo bueno es renovar la cabeza. Siempre es bueno renovar la cabeza, es lo que creo. Entre todos, la gran mayoría pensamos seguir si la asamblea lo decide", manifestó Codó a La Opinión sobre cómo nació la iniciativa.

Además, explicó los motivos de la decisión que avalarán o no los socios del Rojo en la asamblea: "Tomamos la decisión entre todos de que sea Estela la que encabece la lista por varios motivos. Primero por su capacidad, el trabajo impresionante que hico este año y también como una decisión histórica porque nunca una mujer fue presidenta de Mitre y creemos que llegó el momento de que ocurra eso".

Para Codó, tal consideró, "llegó el momento" en el que la entidad que comanda "tenga el viento a favor que tienen las corrientes" actualmente y que dé el "puntapié inicial" y haya "una mujer como presidenta". Y agregó: "Estamos muy contentos y orgullosos de que eso ocurra pero no hay nada seguro porque la Asamblea es la que termina decidiendo. La Comisión Directiva actual, que la mayoría continuamos, tomamos la decisión para nosotros histórica como club que Estela sea la candidata hasta que la Asamblea lo resuelva a dirigir los próximos dos años de Mitre".

Por último, Germán Codó reiteró que el desembarco de Oliveros se confirmará o no el 3 de diciembre: "Estamos muy contentos. La Asamblea decide, nosotros proponemos a Estela. No es que ya está, no sabemos cómo puede reaccionar la gente tradicional de Mitre, esperemos que sea buena pero tenemos que tener mucho cuidado porque son los socios, como en todos los clubes, los que deciden. Lo vamos a poner a consideración de los socios que esa noche vayan y decidan si Estela puede ser la presidenta como nosotros imaginamos".