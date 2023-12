La casta está de fiesta: qué hicieron los concejales en 2023 y por qué ahora costará casi un millón por día mantenerlos

-Por Lilí Berardi

Publicidad

Después de la jura y la renovación de nueva bancas para el período 2023 – 2027, pocos saben cuál es el saldo de la tarea del cuerpo de concejales durante el año 2023. Además de los cinco “opositores” que quieren un bloque y una presidencia para cada uno; de la superconcejal Paola Basso que no renunció al mandato anterior y se postuló a uno nuevo y las curiosidades en la nominación de cargos para que nadie “sufra los efectos de la desocupación” en política, repasar la tarea del último ejercicio lleva a concluir que sería sumamente adecuado aconsejar el home office para no gastar luz, gas, aire acondicionado, lapiceras, papel, café y otros refrigerios a los representantes que el pueblo elige y a los que por desconocimiento ya ni siquiera denomina “casta”.

En la síntesis del año 2023, también con sueldos, aguinaldos, vacaciones y bonificaciones por antigüedad y costos de jubilación y obra social que se valúan con una base de 3,5 remuneracions de un empleado municipal, los ediles aprobaron 28 iniciativas que envió el intendente para aceptar donaciones de espacios verdes en loteos, aceptación de vehículos y elementos de distintas reparticiones del estado nacional y provincial, convenios y otros trámites cuyo paso por el recinto es obligatorio; 6 para declarar de “interés municipal” fiestas como la de la ensaimada, el CEF corre y otras. Luego 3 iniciativas propuestas por vecinos que fueron presentadas por algún concejal: una muy llamativa es la capacitación para telefonista del 107 para que sepa desde que calles o urbanizaciones se los llama; otras dos elaboradas por el grupo de padres TEA.

Hay 5 trámites de adhesión a leyes y disposiciones propuestas también por el ejecutivo a las que se suma 1 licitación para la construcción de una escalera en el Barrio Canaletas; 2 eximiciones de tasas y derechos y 5 que aprueban la adjudicación del servicios como el de limpieza a Ashira, la mantención del basural de Capre o la cesión de un predio para oficinas del Senasa. Por último las “preferidas” que son 5 denominaciones de calles y barrios o imposición de nombres entre las que se encuentra la plaza Nelson Lillo. Para 2024 y con la llegada de integrantes “anti casta” decidieron repetir: máximo de sueldos a razón de casi un millón de pesos por día ya que el funcionamiento del cuerpo tiene un presupuesto de 290 millones de pesos.

A continuación las 58 ordenanzas aprobadas: las remarcadas con “negritas” son elaboradas por los concejales.

6636 / 2023: Condonación de deuda por Tasas Municipales al Club Atlético Huincalo Asociación Civil.

6635 / 2023: Adhesión a la Ley Provincial N° 15.406, prohibición en el Ámbito de la Provincia de Buenas Aires venta y uso de artificios pirotécnicos y cohetería de alto impacto sonoro.

6634 / 2023: Prórroga del Contrato de Locación del Servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos.

6633 / 2023: Convalidación Adjudicación de Licitación Privada Nº 19/23, construcción de Escalera en Barrio Las Canaletas.

6632 / 2023: Convenio entre la Cooperativa de Trabajo Mundo Reciclado Ltda. y la Municipalidad de San Pedro.

6631 / 2023: Capacitación del Personal Telefonista al Servicio de Emergencia 107, en el Partido de San Pedro. (iniciativa presentada por vecinos preocupados por el desconocimiento de calles y direcciones)

6630 / 2023: Imposición el nombre “Los 4 Robles”, a la urbanización localizada sobre calle Segundo Sombra en el tramo comprendido entre la calle Juan B. Justo y las vías del Ferrocarril GBM y sus transversales calles Esquiú y Garret en la traza correspondiente a la numeración 1550 al 1649.-

6629 / 2023: Imposición del nombre de “Lic. Jimena Prina” al edificio perteneciente al Centro de Salud Bajo Tala del Barrio Bajo Campodónico.

6628 / 2023: Declaración de Interés Legislativo al evento “El CEF corre“.

6627 / 2023: Convenio Programa Provincial Municipios a la Obra del Art. 49º y SS. de la Ley Nº 15.394.

6626 / 202: Eximición a la Asociación Civil “Los Naranjos”, del Derecho de Construcción.

6625 / 2023: Modificación del Artí­culo 196º de la Ordenanza Nº 3884, multa por extracción de árbol.

6624 / 2023: Preservación del Patrimonio Cultural.

6623 / 2023: Modificación del Artí­culo 145º de la Ordenanza Nº 5492, sentido de la Diagonal Roque Sáenz Peña.

6622 / 2023: Imposición del nombre de Marcelina Suárez, al Salón de Usos Múltiples (SUM), del barrio La Tosquera.

6621 / 2023: Creación de Delegación Municipal “La Tosquera”.

6620 / 2023: Creación en el Área Rural del Partido de San Pedro, el Distrito Industrial 3.

6619 / 2023: Declaración de Interés Municipal la 9° Edición de la Feria del Libro y del Escritor Sampedrino.

6618 / 2023: Cesión a la Municipalidad de San Pedro, inmueble denominado catastralmente como Circ. VII, Sección C; Fracción 1, Parcela 3, 54, 55,56 y 57, por parte del Sr. Rogelio. A. Estrada, como espacio verde al plano de mensura y división.

6617 / 2023: Colocación de pictogramas en la entrada de la Administración Pública y en los espacios públicos, para facilitar el acceso a información a niños, niñas, adolescentes y adultos con Trastorno del Espectro Autista. (iniciativa de vecinos y familiares que conforman un grupo)

6616 / 2023: Declaración de Interés Legislativo la edición N° XX de la FIESTA DE LA ENSAIMADA MALLORQUINA, que se desarrollará los días 19, 20 y 21 de Agosto de 2023.

6615 / 2023: Contrato de Comodato, entre la Municipalidad de San Pedro y el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, de otorgar por el plazo de 20 años, a favor de SENASA.

6614 / 2023: Publicación en la página de la Municipalidad, información para actuar ante un intento de estafa, a través medios tecnológicos.

6613 / 2023: Trasmisión de dominio del excedente fiscal correspondiente a la Partida Inmobiliaria 099-16145 (Sr. Sergio Alfredo Llull, en su carácter fiduciario del Fideicomiso San Martí­n 330.

6612 / 2023: Creación Registro Municipal de los Recuperadores Urbanos, en el Partido de San Pedro.

6611 / 2023: Incorporación al Patrimonio Municipal, una Topadora Marca HBXG, inscripto bajo el dominio ERR64, para ser utilizado por la Dirección de Medio Ambiente

6610 / 2023: Convalidación Adjudicación Licitación Pública 08/2023, “Adquisición de un equipo de Tomograí­a Computada, para el Hospital Sub Zonal de San Pedro Dr. Emilio Ruffa”.

6609 / 2023: Imposición del nombre Nelson Lillo a la plaza ubicada en el Barrio Futuro.

6608 / 2023: Transferencia de dominio del sobrante fiscal, designado Catastralmente como: Circunscripción I, Sección F, Manzana 435, Parcela 2N, a favor del Sr. Victorio Néstor Garcí­a.

6607 / 2023: Convalidación la adjudicación de la Licitación Privada N° 09/23, referente a la obra “Reparación de Baños en el centro El Amanecer”.

6606 / 2023: Donación de un Handy, un Radio-Equipo de Base YAESU FT2980, una Estación Meteorológica y una Bomba de Agua a la Entidad Aero Club San Pedro.

6605 / 2023: Incorporación al Patrimonio Municipal del bien vehí­culo tipo PICK UF, marca FOTON, modelo TM1 Cs, año 2023- dominio AF935YR, para ser utilizado por la Dirección de Medio Ambiente Municipal.

6604 / 2023: Donación de un (1) CPU TECNO BRAND y un (1) MONITOR LG, recibidos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, para la Dirección de Medio de Ambiente Municipal.

6603 / 2023: Horario de carga y descarga en la zona Céntrica de San Pedro.

6602 / 2023: Imposición nombre de calle y BARRIO DURAZNOSTRA.

6601 / 2023: Convalidación Licitación Pública Nº 02-23, Contratación de servicio y mantenimiento del Basural Municipal, a la firma Fausto Capre Movimiento de Suelo S.R.L.

6600 / 2023: Incorporación al Patrimonio Municipal del bien Tractor Marca Lyon, Modelo RK754C, para ser utilizado en la gestión integral de Residuos Urbanos.

6599 / 2023: Declaración Interés Municipal la 18º Edición del evento denominado “SAN PEDRO COUNTRY MUSIC FESTIVAL” los dí­as 22, 23 y 24 de Septiembre 2.023.

6598 / 2023: Cesión a la Municipalidad de San Pedro, inmueble denominado catastralmente como Circ. I, Sección P; Chacra 131; Manzana 131 N; Parcela 19, por parte de la Sra. María Elsa Gargiulo, como espacio verde del loteo plano 99-00047-2009.-

6597 / 2023: Incorporación al Patrimonio Municipal de 1 Camión para el Área de Defensa Civil.

6596 / 2023: Incorporación al Patrimonio Municipal de bienes para galpón de Recuperación y Reciclado RSU.

6595 / 2023: Adquisición de Bienes Sustentables en el marco del Programa Parque Ambiental.

6594 / 2023 Autorización al Departamento Ejecutivo a tercerizar el Servicio de Prevención Control y Fiscalización de Tránsito y Seguridad Vial.

6593 / 2023: Adjudicación a la empresa Soluciones de Movilidad S.A. para la adquisición de un camión destinado a la Dirección de Ambiente Municipal.

6592 / 2023: Cuadro Tarifario del Complejo Safari S.R.L..

6591 / 2023: Declaración de Interés Municipal, las actividades que se desarrollarán, el 24 de Marzo “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia” bajo la consigna “40 AÑOS DE DEMOCRACIA, 47 DE LUCHA”.-

6590 / 2023: Adhesión Municipal a la Ley Nacional N° 2.7043 y a la Ley Provincial N° 15.035, Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.). (iniciativa de vecinos que tomó como propia un concejal)

6589 / 2023: Cuadro tarifario de la Empresa Vercelli Hnos. S.A.

6588 / 2023: Aceptación cesión Espacio Verde, correspondiente al loteo “Campos del Paraná”.

6587 / 2023: Declaración de utilidad pública, la apertura de las calles Lavalle, Riobamba, Alvear, Bvard. Moreno y Güemes, entre calles Mateo Sbert y calle 39.

6586 / 2023: Aceptación la cesión Espacio Verde, correspondiente al loteo sobre calles C. Cornelio Saavedra, Fray A. del Pozo, Gral. Juan Martin de Pueyrredón y Sgto. Mateo Sbert.

6585 / 2023: Declaración de Interés Municipal, el año 2023 AÑO DEL CENTENARIO DEL PERIÓDICO EL IMPARCIAL.

6584 / 2023: Donación de los bienes Municipales 1526, 1527, 2960, 2961 y 2966 a favor de la Escuela de Educación Primaria Nº 4.

6583 / 2023: Convenio de donación por parte del Fideicomiso Viejo Vivero de equipamiento destinado a la conexión a la red de agua potable.

6582 / 2023: Declaración de Interés Municipal, la actividad de presentación del libro “Aires del pueblo de uno” del poeta Marino Fabianesi.

6581 / 2023: Servicio de Prevención Civil, denominado “Patrulla Urbana Municipal”.

6580 / 2023: Afectación al Programa Lotes con Servicios del/los inmuebles pertenecientes al dominio de Sr. ALVAREZ, Miguel Ángel – (Barrio 163 viviendas San Cayetano).

6579 / 2023: Afectación al Programa Lotes con Servicios del/los inmuebles pertenecientes al dominio de Sr. FRANGI, Ariel AnÃíbal (Barrio 64 viviendas)