La Casa de Ancianos tiene una deuda de aproximadamente dos millones de pesos con AFIP

La Casa de Ancianos intenta salir adelante de esta difícil situación, realizando rifas y otras actividades que puedan servir para recaudar fondos, sin embargo, nada parece alcanzar para regularizar una deuda de alrededor de dos millones de pesos que mantienen con AFIP.

"Nosotros tuvimos un error cuando ingresamos como nueva comisión, que fue no haber dicho, bueno miren, estas son las condiciones en las que se encuentra el asilo y de ahí salir hacia adelante, porque ahora nos encontramos con algo que es realmente muy grave", explicó el Presidente de la comisión directiva, Eduardo Oilher, en Sin Galera.

La intimidación que llegó hace pocos días a la institución, deja en claro que si lo adeudado no se abona, corren el riesgo de que se cierre el lugar. Con respecto a esto, Oilher explicó que dentro de la comisión también pensaron en esta opción, pero por el momento, el cierre del lugar es solo un rumor, ya que aseguran "no bajaran los brazos".

En una reunión que mantuvieron con Ramón Salazar, él les prometió ayudar para que pudieran comenzar con el trámite de la moratoria, para no correr el riesgo de que les cierren las cuentas, sin embargo la única solución parece ser, pagar los casi dos millones de pesos.

El abogado Daniel Spiropulos explicó: "Es una traba muy grande en caso de que les hagan los embargos en todas las cuentas, porque primero qué hacen, primero lo inmovilizan, ósea que, no lo ayudan a recomponerse, porque en realidad la AFIP, debería ayudar al contribuyente a que pueda pagar su cuenta, pero no, lo inmoviliza directamente, y así te va agravando tu situación económica y luego de eso, te califica de alto riesgo".

En cuanto al día a día de la Casa de Ancianos, Oilher remarcó que "Llega una cosa atrás de otra y se hace prácticamente imposible, porque no se puede dejar de pagar ni el gas, ni la luz, ni dejar de darles de comer" y añadió: "Estamos atados de pies y manos, vos te encontrás que te llegan las deudas, te llegan y te llegan y no podemos afrontarlas, eso nos desespera, y por eso la versión de tener que cerrarlo, porque no les vamos a mentir, lo pensamos”.