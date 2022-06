Sucedió en Ituzaingó al 1000. “Ayer cuando salí de trabajar, dos sinvergüenzas en moto me arriman hasta la puerta de mi casa y me robaron la mochila y la campera. Me apuntaron con algo pero del susto no vi. Si ven un celular Motorola e7, documento o matrícula a nombre de Vanesa Soledad Soza, o Zaira Agustina Rivero, por favor, comunicarse al 3329 61-6641”