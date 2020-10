La apertura de clubes dependerá de que bajen los casos positivos de coronavirus y no hay protocolos en análisis

En la última conferencia de prensa que brindó el Gobierno local el secretario de Salud, Guillermo Sancho, dejó en claro que en la reunión que tuvo la semana pasada con Axel Kicillof no se habló de la reapertura de entidades deportivas para actividades recreativas ni la práctica de disciplinas de conjunto. Además, autoridades municipales admitieron a La Opinión que no hay un informe de normas sanitarias a cumplimentar para la vuelta del rubro que Provincia de Buenos Aires todavía no incluyó en ninguna fase de su esquema.