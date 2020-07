La AFA armó un protocolo para la vuelta de los entrenamientos: La Liga Sampedrina puede usarlo o armar el suyo

Luego de anunciar que los equipos de cada una de las categorías podrán retomar los entrenamientos "cuando todo el país esté en la Fase 4 de la cuarentena", la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) elaboró y presentó un protocolo al Ministerio de Salud de la Nación para aplicar al momento en que se reanuden los entrenamientos. El mismo se confeccionó en una reunión vía Zoom con dirigentes de diferentes divisiones y médicos y, aunque está dirigido a clubes profesionales, el Consejo Federal lo tomó y replicará con algunas modificaciones adaptadas para las instituciones con menos recursos.

Las medidas sanitarias que se escribieron en general son adaptables a todos los planteles, sean o no amateurs:

-No más de 6 jugadores por sesión de entrenamiento en la misma cancha.

-No se permite la mezcla de equipos de trabajo (por ejemplo: si el entrenador dirigió un entrenamiento con seis jugadores, no podrá estar en otro esa misma jornada).

-Trabajar con el personal mínimo para reducir el riesgo de contagio.

-Los jugadores son los únicos exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas. Todo el resto de los presentes en la sesión de entrenamiento deberán obligatoriamente utilizar barbijos o tapabocas todo el tiempo.

-Evitar las concentraciones durante la primera y segunda etapa del regreso a los entrenamientos.

-No es conveniente que en el mismo turno entrenen jugadores de la misma posición.

-Desinfectar el equipamiento deportivo regularmente, así como las zonas por donde más personas circulen.

-Evitar compartir el equipamiento deportivo como, por ejemplo, las botellas de agua

-Queda prohibido darse la mano, chocar los cinco y cualquier otro contacto físico.

Para el profesionalismo, también, la AFA estableció que los planteles sean testeados varias veces por mes para detectar casos positivos de coronavirus, impedir que participen de las sesiones y aislarlos. El hisopado conlleva un gran gasto de dinero que los clubes de San Pedro y Baradero, como de la mayoría de Argentina, no pueden afrontar y, por eso, no deberán hacerlo, tal indicó el periodista Santiago Dezio en Ascenso del Interior. En contrapartida, sí tendrán que extremar los cuidados en sus instalaciones y fuera de ellas y se les exigirá un control de temperatura a cada jugador y entrenador que concurra a una práctica.

La Liga Sampedrina (LDS) tiene el derecho de aplicar el protocolo que elaboró la AFA o diagramar el suyo. Hasta el momento, tal indicó su presidente, Hugo Cejas, a La Opinión, la casa madre del deporte local que organiza certámenes de fútbol no confeccionó ninguno. En caso de hacerlo, tendrá que ajustarse a los lineamientos sanitarios del municipio y la Provincia de Buenos Aires. Los equipos, en tanto, deberán informar qué medidas van a implementar de acuerdo a sus capacidades.

Todavía no hay una fecha exacta de cuándo los clubes de San Pedro y Baradero podrán retomar los entrenamientos, privilegio que tendrán cuando todo el país esté al menos en la fase 4 de la cuarentena que estableció el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus.

Más allá de la certeza que anunció el presidente de la AFA, Claudio Tapia, semanas atrás, no se impuso una fecha exacta porque se desconoce cómo continuará la situación. A nivel local Cejas aseguró y reiteró que los campeonatos no se realizarán "sin hinchas en las canchas" porque las entidades no están en condiciones de afrontar gastos sin obtener ingresos.

A pesar de que hay provincias y ciudades del territorio nacional que están en la quinta etapa del aislamiento, la AFA, tal explicó, pretende que todos los elencos vuelvan a entrenar en simultáneo para que "no haya ventaja deportiva" luego de más de 110 días sin actividad alguna.

En ese marco, San Pedro se encuentra en la fase que pactó Tapia y avaló el Consejo Federal para retomar las prácticas pero deberá esperar que alcancen otras regiones, sobre todo Capital Federal y el Gran Buenos Aires.