La ACTC armó un calendario para reanudar el TC Mouras: Morro Iglesias y Junior Solmi aguardan que autoridades nacionales lo aprueben

La Asociación Corredores de Turismo de Carretera (ACTC) anunció cómo será el calendario para la reanudación de todas sus categorías tras el parate por la pandemia de coronavirus, entre ellas el TC Mouras (TCM) en el que militan Fernando Iglesias y Junior Solmi, aunque la vuelta a las pistas está sujeta a aprobación del Ministerio de Salud de la Nación.

Las nuevas fechas surgieron de una reunión en la que participaron el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, y Fernando Miori junto a Carlos García Remohí y Diego Mesa del Automóvil Club Argentino (ACA) quienes consensuaron un nuevo cronograma para terminar una temporada atípica que en el caso del TCM completó sólo dos jornadas.

En caso de confirmarse, los sampedrinos podrán volver a acelerar en una pista el 20 de septiembre. La cuarta jornada será el 27 del mismo mes, la quinta el 25 de octubre, la sexta el 1 de noviembre, la séptima el 29 y la octava y última el 6 de diciembre.

Iglesias y Solmi, esperan. En el caso del primero su objetivo es escalar al TC Pista y, para eso, necesita estar entre los mejores ocho pilotos de la temporada. Tal contó a La Opinión, el joven que vende simuladores sostuvo que para una posible reanudación del certamen todavía tiene el 50% de los sponsors que se comprometieron a invertir en su Chevrolet. Además, habló de ciertos plazos que se manejan en el ambiente pero dejó en claro que no hay ninguna definición aunque tiene en claro que él va a participar.

El caso de Solmi es diferente. El "115" estuvo en una de las dos jornadas que se desarrollaron a principios del 2020 y, semanas atrás, explicó que su respuesta a subirse a un auto es siempre un "no" pero no cerró la puerta definitivamente: "Capaz que cuando se reactive todo esto, va a quedar hablar con la gente que me da una mano, el equipo y plantear las cosas. Como piloto tengo que entender que las empresas están fundidas y no me da la cara ir a pedirles para ir a correr, es la realidad".